Παγκόσμια κατανάλωση αλκοόλ: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στον κόσμο

Με μέση ετήσια κατανάλωση 9,2 λίτρων αλκοόλ κατά κεφαλήν, οι Ευρωπαίοι είναι οι βαρύτεροι πότες στον κόσμο, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση από το ευρωπαϊκό παράρτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). «Η περιοχή της Ευρώπης συνεχίζει να κατέχει το καθόλου αξιοζήλευτο ρεκόρ για τα υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ και τις σχετικές επιβλαβείς επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο δρ Γκόντεν Γκαλέα, αξιωματούχος του ΠΟΥ για την Ευρώπη τον οποίον επικαλείται η ανακοίνωση, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα από το 2019. Στις χώρες της ΕΕ «δεν έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ για περισσότερα από δέκα χρόνια», σημειώνει ο ΠΟΥ.

Οι κάτοικοι της αμερικανικής ηπείρου έρχονται στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΠΟΥ που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο για την παγκόσμια κατανάλωση αλκοόλ, με 7,5 λίτρα κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση. Αναλυτικά, οι άνδρες είναι αυτοί που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ στην Ευρώπη: 14,9 λίτρα ετησίως κατά μέσο όρο ή τέσσερις φορές περισσότερο από τις γυναίκες (τέσσερα λίτρα το χρόνο). Ένας στους δέκα ενήλικες (11%) στην Ευρώπη πάσχει από κάποια διαταραχή που συνδέεται με το αλκοόλ και σχεδόν ένας στους 20 είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ (5,9%), υπογραμμίζει το παράρτημα του ΠΟΥ στην Ευρώπη που συγκεντρώνει 53 χώρες στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.

