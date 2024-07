Αστυνομική βία Μάντσεστερ: Άγρια επίθεση σε νεαρό που βρισκόταν στο έδαφος

Ένα απίστευτο περιστατικό αστυνομικής βίας κατέγραψε κάμερα στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, στη Βρετανία. Ένας αστυνομικός οπλισμένος με τέιζερ κλώτσησε και πάτησε το κεφάλι ενός άνδρα που βρισκόταν μπρούμυτα στο έδαφος στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ. Ένας δεύτερος άνδρας χτυπήθηκε επίσης από τον αστυνομικό. Το περιστατικό βιντεοσκοπήθηκε και κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά το περιστατικό, αξιωματικός της αστυνομίας δήλωσε ότι ένας αστυνομικός «έχει απομακρυνθεί από τα επιχειρησιακά του καθήκοντα». Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι μια βιντεοσκόπηση ενός περιστατικού στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ που κυκλοφορεί ευρέως δείχνει ένα γεγονός που είναι πραγματικά σοκαριστικό και για το οποίο οι άνθρωποι δικαίως ανησυχούν εξαιρετικά».

Video footage of what happened BEFORE, during and AFTER the incident of police brutality at Manchester Airport.

The officer in question has now been removed from operational duties. https://t.co/4AswcesqtM pic.twitter.com/GdjlPWWfdq

— Dilly Hussain (@DillyHussain88) July 24, 2024