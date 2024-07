Ανατράπηκε σκάφος στην Υεμένη: Τραγική κατάληξη για 41 μετανάστες

Σκάφος στο οποίο επέβαιναν τουλάχιστον 45 μετανάστες ανατράπηκε ανοιχτά των ακτών της πόλης Ταΐζ της Υεμένης χθες, Τετάρτη (24/7), το βράδυ, και υπάρχουν μόνο τέσσερις επιζώντες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Υεμένη. Το σκάφος ανατράπηκε λόγω ισχυρών ανέμων και υπερφόρτωσης, ανέφερε η υπηρεσία. Είπε πως εργάζεται από κοινού με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) προκειμένου να συνδράμει τους επιζώντες και να παράσχει προστασία.

Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υπόλοιπους πρόσφυγες. Τον Ιούνιο, τουλάχιστον 49 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και 140 αγνοούνται αφότου το σκάφος στο οποίο επέβαιναν, που είχε αναχωρήσει από τη Σομαλία μεταφέροντας 260 μετανάστες, ανατράπηκε ανοικτά των ακτών της Υεμένης.

Boat with 45 refugees capsizes off Yemen’s coast, UNHCR says https://t.co/4B64PmSm2D @theglobalposts @KabuubiSr

— Kwesiga Victor (@vic98078) July 25, 2024