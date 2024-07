Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μεντί συμφώνησε στην επέκταση του συμβολαίου

Οι συζητήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Φερλάντ Μεντί αναφορικά με την υπογραφή επέκτασης του συμβολαίου του έφθασαν στο τέλος τους, με την ισπανική ομάδα να “δένει” τον Γάλλο μπακ μέχρι και το 2027.

Πλέον, το μόνο βήμα που χρειάζεται να πραγματοποιηθεί για να υφίσταται επίσημα η συμφωνία είναι να υπογράψει ο Μεντί, εξέλιξη που αναμένεται να συμβεί σύντομα τις επόμενες ημέρες.

Μάλιστα, υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο εφόσον ο παίκτης πραγματοποιήσει έναν συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών. Βέβαια, αυτή ακριβώς η δυνατότητα ήταν εκείνη που είχε προκαλέσει δυσκολίες στη διαπραγμάτευση μέχρι τώρα.

Ο Μεντί δεν φέρεται να συμφωνούσε απόλυτα με αυτό το πλαίσιο, ωστόσο οι δύο πλευρές κατέληξαν εν τέλει σε συμφωνία και ο Κάρλο Αντσελότι, θα μπορέσει να συνεχίσει να βασίζεται σε έναν αμυντικό που έχει πείσει τους Μαδριλένους αναφορικά με την αξιοπιστία του όλα αυτά τα χρόνια.

