Τουρκία – Κάσος: Νέο κύμα εμπρηστικών δηλώσεων από τον Ερντογάν

Μπορεί η ένταση στη θαλάσσια περιοχή της Κάσου όπου η Τουρκία έστειλε πολεμικά πλοία για να παρακολουθούν το ιταλικό ερευνητικό «Ievoli Relume», που πραγματοποιoύσε έρευνες για τη μελλοντική εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων, να έληξε σύντονα, ο Ταγίπ Ερντογάν όμως σε λιγότερο από 24 ώρες επανήλθε στη συνήθη τακτική των εμπρηστικών δηλώσεων. Χθες (Τρίτη 23/07) παρά την ένταση που δημιουργήθηκε το επεισόδιο έληξε σύντομα, καθώς ενεργοποιήθηκε η διπλωματική οδός, η οποία σύμφωνα και με τις δύο πλευρές του Αιγαίου παραμένει ανοιχτή. Αυτό επιβεβαίωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ο οποίος ανέφερε ότι «από την ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγο από το υπουργείο Εξωτερικών το ερευνητικό πλοίο το ιταλικό, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες έρευνας. Ξεκίνησαν στις 11 η ώρα το βράδυ χθες, και ολοκληρώθηκαν στις 4 τα ξημερώματα»

πρόσθεσε ότι το πλοίο «διήνυσε όλη την απόσταση εντός της ελληνικής ΑΟΖ Από τα 6 ναυτικά μίλια στα όρια της Κάσου, στα 6 ναυτικά μίλια της Καρπάθου. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και επιστρέφει στο Ηράκλειο για ανεφοδιασμό και αλλαγή πληρώματος, για καύσιμα και αλλαγή πληρώματος. Είχε υποχωρήσει στο ενάμισι ναυτικό μίλι και το τουρκικό πλοίο και αντίστοιχα ήταν εκεί και η παρουσία του ελληνικού πλοίου με το όνομα Αήττητος. Και φαίνεται ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας λειτούργησαν σε διπλωματικό επίπεδο».

“We monitor matters related to f#reedom of #religion and educational rights. We track actions taken by #Greece and #intervene when necessary. God willing, we will continue to support the Turkish minority in #WesternThrace,” #Erdoğan stressed in his speech. https://t.co/sUzTCcA0iE

— ANews (@anews) July 24, 2024