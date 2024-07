Ντόναλντ Τραμπ – Κάμαλα Χάρις: Καταγγελία κατά της υποψήφιας προέδρου για τα χρήματα της εκστρατείας της

Τη ροή κονδυλίων που έχει στη διάθεσή της για την προεκλογική εκστρατεία για το χρίσμα των Δημοκρατικών η Κάμαλα Χάρις προσπαθεί να κόψει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς προχώρησε σε καταγγελία στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή. Συγκεκριμένα την κατηγορεί ότι παραβίασε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας, αντικαθιστώντας το όνομα του Τζο Μπάιντεν με το δικό της για να πάρει τον έλεγχο των κονδυλίων της εκστρατείας του.

Η καταγγελία, που κατατέθηκε από τον γενικό σύμβουλο της εκστρατείας του Τραμπ, Ντέιβιντ Γουόρινγκτον, υποστηρίζει ότι η εκστρατεία του Μπάιντεν δεν μπορούσε να μετονομάσει την επιτροπή της από «Μπάιντεν για πρόεδρος» σε «Χάρις για πρόεδρος» μόλις ο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την κούρσα την Κυριακή (21/7) και να μετακυλήσει τα 91 εκατ. δολάρια.

Trump team files FEC complaint over transfer of Biden’s $91M to Harris campaign: ‘Brazen money grab’https://t.co/ZYoPyhsBYs

— Richard Medlock (@RichardGMedlock) July 24, 2024