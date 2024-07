Νεπάλ αεροπορικό δυστύχημα: Τραγική κατάληξη για 18 επιβαίνοντες

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια απογείωσης ενός αεροσκάφους της εταιρείας Saurya Airlines, στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού, όπως αναφέρει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας. Οι αρχές ανασύρουν νεκρούς από τα συντρίμμια. Και οι 19 επιβαίνοντες ήταν υπάλληλοι του αερομεταφορέα, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ από τη συντριβή επέζησε μόνο ο πιλότος, σύμφωνα με πληροφορίες. Εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Νεπάλ δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να σηκώνεται από το φλεγόμενο αεροσκάφος που βρίσκεται ακιητοποιημένο στον αεροδιάδρομο.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κατά την απογείωση από το Κατμαντού προς την πόλη Ποκάρα γύρω στις 11 π.μ. τοπική ώρα, όπως δήλωσε στο CNNi ο Gyanendra Bhul, αξιωματικός πληροφοριών στο διεθνές αεροδρόμιο Tribhuvan. Το αεροπλάνο ήταν καθ’ οδόν για τεχνική συντήρηση, πρόσθεσε.

#BREAKING | Plane crashes at the Tribhuvan International Airport in #Nepal ‘s #Kathmandu #NepalPlaneCrash pic.twitter.com/JYXboY2tvl

«Οι προσπάθειες διάσωσης ξεκίνησαν αμέσως και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο», ανέφερε η αεροπορική αρχή. Το Νεπάλ αναφέρεται συχνά ως ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στον πλανήτη για τις πτήσεις λόγω μιας σειράς πολλών παραγόντων με τον βασικότερο τους τεράστιους ορεινούς όγκους που φιλοξενεί. Η χώρα των Ιμαλαΐων, όπου βρίσκονται οκτώ από τα 14 υψηλότερα βουνά του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Έβερεστ, έχει ρεκόρ αεροπορικών ατυχημάτων. Ο καιρός του μπορεί να αλλάξει ξαφνικά και οι αεροδιάδρομοι συνήθως βρίσκονται σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές.

Μικρά αεροσκάφη με 19 θέσεις ή λιγότερες είναι πιο πιθανό να εμπλακούν σε κάποιο ατύχημα λόγω αυτών των δυσκολιών, σύμφωνα με έκθεση ασφάλειας του 2019 από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει βελτιώσει τα πρότυπα ασφαλείας τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις και η έλλειψη επενδύσεων για ανανέωση των στόλων μόνο αυξάνει τους κινδύνους των πτήσεων.

A video captured moments before the plane crash at Kathmandu, Nepal today. The sight is both haunting and heartbreaking, a stark reminder of the fragility of life.

Thoughts and prayers with the families and friends of those affected. pic.twitter.com/ouO8uvwrd6

— Prerna Bhardwaj (@prernabhardwaj_) July 24, 2024