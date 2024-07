Μαστίγωνε το άλογό της: Αποσύρθηκε από τους Ολυμπιακούς η Σαρλότ Ντιζαρντέν

Ένα βίντεο που τραβήχτηκε πριν από τέσσερα χρόνια και δημοσιοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες έχει προκαλέσει μεγάλο σάλο στη Βρετανία και στον χώρο της ιππασίας γενικότερα, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 2024. Η Σαρλότ Ντιζαρντέν εμφανίζεται να μαστιγώνει το άλογό της κατά τη διάρκεια προπόνησης, με αποτέλεσμα η τρεις φορές Ολυμπιονίκης να αποσυρθεί από τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, δύο μέρες πριν από την έναρξή της.

Η Διεθνής Ομοσπονδία αποφάσισε να ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ η ίδια η Ντιζαρντέν απολογήθηκε για την απαράδεκτη συμπεριφορά της και έκανε γνωστό ότι δεν θα αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

«Εμφανίστηκε ένα βίντεο, τραβηγμένο πριν από τέσσερα χρόνια, το οποίο με δείχνει να έχω λανθασμένη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης. Όπως είναι κατανοητό, η Διεθνής Ομοσπονδία Ιππικού Αθλητισμού (FEI) διεξάγει έρευνα και εγώ πήρα την απόφαση να αποσυρθώ από όλους τους αγώνες -συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού- όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία. Αυτό που συνέβη ήταν εντελώς εκτός του χαρακτήρα μου και δεν αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύω τα άλογά μου ή προπονώ τους μαθητές μου, ωστόσο δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ντρέπομαι βαθύτατα και θα έπρεπε να είχα δώσει καλύτερο παράδειγμα εκείνη τη στιγμή. Λυπάμαι ειλικρινά για τις πράξεις μου και είμαι συντετριμμένη που τους απογοήτευσα όλους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Σαρλότ Ντιζαρντέν.

CAUTION- UPSETTING This is part of the video – you can hear the determined lash of the whip torturing the poor horse. Charlotte Dujardin should never be let near an animal again and she should be stripped of all Olympic Medals. pic.twitter.com/8Szy17jjlO

