Καβγάς σε μπαρ – Ισπανία: Οικογένεια Ρομά επιτέθηκε σε εργαζόμενους

Άγριος καβγάς ξέσπασε σε παραλιακό κλαμπ της Μαγιόρκα στην Ισπανία, αφού ένας μεθυσμένος θαμώνας που του ζητήθηκε να φύγει από το χώρο επιτέθηκε σε μέλη του προσωπικού και κάλεσε την οικογένειά του για βοήθεια και η σύρραξη που ακολούθησε άφησε πίσω αρκετούς τραυματίες. Τα πλάνα δείχνουν άντρες χωρίς μπλούζα με μαγιό να ρίχνουν μπουνιές στο προσωπικό του beach-bar El Peñon, καθώς και να πετούν καρέκλες, σκαμπό και ό,τι άλλο βρίσκουν πάνω από τα κεφάλια τους.

Ο καβγάς φαίνεται να ξεκινάει από έναν άντρα με μαγιό και έναν υπάλληλο, αλλά παρότι κάποιοι προσπαθούν να σταματήσουν το αμόκ, σύντομα και αρκετοί συμμετέχουν στην σύρραξη. Οι θεατές ακούγονται να ουρλιάζουν καθώς ο καβγάς συνεχίζεται, ενώ μέλη του προσωπικού φαίνονται επίσης να εκτοξεύουν καρέκλες για να αμυνθούν. Άλλοι ακούγονται να φωνάζουν σε κάποιον να καλέσει την αστυνομία.

