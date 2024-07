Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ – Μάθιου Κρουκς: Η στιγμή που ο 20χρονος κείτεται νεκρός

Νέα ντοκουμέντα από τις στιγμές της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, έρχονται στο φως της δημοσιότητας και απεικονίζουν τις στιγμές λίγο μετά τον πυροβολισμό όπου ο δράστης κείτεται νεκρός και τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και τοπικές αρχές να βρίσκονται κοντά στο άψυχο σώμα του. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το BBC, το βίντεο από την κάμερα σώματος, καταγεγραμμένο από τη Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης της Κομητείας Μπάτλερ, αναρτήθηκε στο X από το γραφείο του Ρεπουμπλικανού Γερουσιαστή Τσακ Γκράσλεϊ. «Ένας ελεύθερος σκοπευτής της Κομητείας Μπέιβερ τον είδε και έστειλε τις φωτογραφίες, αυτός είναι», ακούγεται να λέει ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας στο βίντεο, αναφερόμενος στο σώμα του δράστη.

«Δεν ξέρω αν πήρες τις ίδιες φωτογραφίες που πήρα εγώ» ρωτάει ένας αστυνομικός τον πράκτορα για τις φωτογραφίες. «Νομίζω πως ναι, έχει τα γυαλιά του» απαντάει ο πράκτορας. Ο αστυνομικός προσθέτει ότι ο ελεύθερος σκοπευτής «έστειλε τις αρχικές φωτογραφίες και τον είδε (τον δράστη) να έρχεται από το ποδήλατο, να αφήνει το σακίδιο, και μετά τον έχασε από τα μάτια του». Ο πράκτορας ρωτά επίσης αν το εγκαταλειμμένο ποδήλατο που βρέθηκε στην περιοχή ανήκε στον δράστη. «Δεν γνωρίζουμε» απαντάει ένας αστυνομικός. Συζητήσεις ακούγονται επίσης για «θύματα στο πλήθος και άτομα που κρατήθηκαν επειδή τραβούσαν βίντεο».

At 6:03pm eastern time on 13 July 2024, former President and current candidate Donald Trump took the stage at the Butler Farm Show in Butler, Pennsylvania, to speak to a large crowd. About the same time, an… pic.twitter.com/MlPeKObLs4

🚨EFFECTS OF ASSASSINATION ATTEMPT ON TRUMP: FULL KNIGHTSBRIDGE ANALYSIS

Ο Γερουσιαστής Γκράσλεϊ είναι ένας από τα μέλη του Κογκρέσου που απαιτούν πλήρη έρευνα για το περιστατικό. Οι νομοθέτες ανέκριναν την επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών, κυρία Τσίτλ για την προετοιμασία πριν από τη συγκέντρωση σε μία ακρόαση στην οποία η Τσίτλ είπε πως «αποτύχαμε» για να επανέλθει την επόμενη ημέρα καταθέτοντας την παραίτησή της. Χαρακτήρισε τον πυροβολισμό ως «τη σημαντικότερη επιχειρησιακή αποτυχία της Μυστικής Υπηρεσίας εδώ και δεκαετίες».

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν έναν ύποπτο άνδρα – τον Κρουκς – με τουφέκι σε μια ταράτσα στη συγκέντρωση λίγα λεπτά πριν ακουστούν οι πυροβολισμοί. Ο Κρουκς σκοτώθηκε από έναν αντί-ελεύθερο σκοπευτή λίγο μετά την εκτέλεση μιας ριπής πυροβολισμών. Ο Τραμπ τραυματίστηκε στο δεξί αυτί. Αργότερα δήλωσε ότι ένιωσε τη σφαίρα «να σκίζει το δέρμα». Το αίμα ήταν ορατό στο πρόσωπο του Τραμπ καθώς οι αξιωματικοί ασφαλείας τον απομάκρυναν βιαστικά.

JUST IN: Bodycam footage released by Senator Chuck Grassley from the Trump Pennsylvania rally on July 13th.

The video was obtained from the Beaver County Emergency Services Unit.

In the footage, the men were discussing how they had noticed Thomas Crooks earlier before the… pic.twitter.com/KQErF69xk5

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 23, 2024