Ακτιβιστές αεροδρόμιο Κολωνίας: Ακυρώθηκαν πτήσεις από διαμαρτυρία για το κλίμα

Στη ακύρωση των πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο της Κολωνίας, ένα από τα μεγαλύτερα της Γερμανίας, προχώρησαν σήμερα Τετάρτη (24/7) οι Αρχές καθώς ακτιβιστές για το κλίμα έριξαν κόλλα σε διάδρομο και έκατσαν πάνω της. Οι ακτιβιστές μπήκαν στο χώρο του αεροδρομίου Κολωνίας – Βόννης χωρίς άδεια με αποτέλεσμα όλες οι πτήσεις να ακυρωθούν.

Τουλάχιστον τέσσερις εισερχόμενες πτήσεις προωθήθηκαν στα κοντινά αεροδρόμια του Ντίσελντορφ και του Ανοβέρου. Επίσης δεκάδες πτήσεις από το αεροδρόμιο της Κολωνίας ακυρώθηκαν ή θα γίνουν με καθυστέρηση. Πέντε ακτιβιστές της οργάνωσης Last Generation, έχουν κολλήσει στον διάδρομο.

🔥 Oil Kills! Internationale Protestkampagne gestartet!

‼️ Aktuell befinden sich Unterstützer*innen der Letzten Generation auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn und beeinträchtigen so den Flugverkehr. Gleichzeitig wird weltweit in über 10 Ländern an Flughäfen protestiert!… pic.twitter.com/RLSsVSwMfS

— Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 24, 2024