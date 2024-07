Χέιλι Μπίμπερ εγκυμοσύνη: Ένιωθα σαν να έκρυβα αυτό το μεγάλο μυστικό

Η Χέιλι Μπίμπερ διατηρούσε μυστική την εγκυμοσύνη της για έξι μήνες πριν την αποκαλύψει δημόσια. Όμως, αυτή η απόφαση συνοδεύτηκε από συναισθηματικές προκλήσεις. «Πιθανότατα θα μπορούσα να το κρύψω μέχρι το τέλος», δήλωσε το μοντέλο, που περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της Τζάστιν Μπίμπερ, στο περιοδικό «W Magazine». Η 27χρονη συνέχισε: «Δεν απολάμβανα το άγχος του να μην μπορώ να απολαύσω την εγκυμοσύνη μου δημόσια». «Ένιωθα σαν να έκρυβα αυτό το μεγάλο μυστικό και δεν ένιωθα καλά», πρόσθεσε. «Ήθελα την ελευθερία να βγω έξω και να ζήσω τη ζωή μου».

Pregnant Hailey Bieber Bares Baby Bump as She Admits She ‘Didn’t Enjoy the Stress’ of ‘Hiding’ Pregnancy https://t.co/slHJykDU9y

— People (@people) July 23, 2024