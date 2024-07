Παναθηναϊκός: Ανανέωσε ο Αταμάν έως το 2024

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε μέσα από μία ανάρτησή του στο Instagram την παραμονή του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού για άλλα τρία χρόνια. Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε και η ανακοίνωση της πράσινης ΚΑΕ για το deal των δύο πλευρών, που έχει ισχύ μέχρι το 2027.

Να σημειώσουμε πως το συμβόλαιο που είχε υπογράψει πέρσι ο κόουτς Αταμάν με τους πράσινους έληγε το 2025 και πως η επίτευξη της νέας συμφωνίας έγινε μέσα σε μόλις επτά λεπτά.

“Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Εργκίν Αταμάν μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο επιτυχημένος Τούρκος προπονητής, μαζί με τον εκπρόσωπό του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, συναντήθηκαν σήμερα (23/7) με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρη Γιαννακόπουλο και εντός ολίγων λεπτών έδωσαν τα χέρια”.

Panathinaikos BC AKTOR and coach Ergin Ataman have agreed on a contract extension!

Three more years of creating memories together 🙌🏼💚#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/73Pb26czXo

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 23, 2024