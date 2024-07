Βουλευτής Λεπέν χειραψία: Κανείς δεν έδωσε το χέρι στον Φλαβιέν Τερμέ

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από την πρώτη σύνοδο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης στις 18 Ιουλίου, όπου μέλη του Νέου Λαϊκού Μετώπου (NFP) αρνήθηκαν να δώσουν το χέρι στον Φλαβιέν Τερμέ, νεοδιορισθέντα βουλευτή από το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN) της Μαρίν Λεπέν. Την παράσταση «έκλεψε» ο αριστερός βουλευτής της Γαλλίας, Φρανσουά Πικεμάλ. Σε πλάνα που μεταδόθηκαν ζωντανά από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, ο Πικεμάλ, της «Ανυπότακτης Γαλλίας» φαίνεται να κάνει τη χειρονομία από το γνωστό παιχνίδι «πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί» για να αποφύγει τη χειραψία με τον νεοδιορισθέντα βουλευτή του Εθνικού Μετώπου Φλαβιέν Τερμέ.

«Στις κάλπες σαν ψαλίδι, στο τέλος είναι το NFP που κερδίζει», έγραψε ο Πικεμάλ στο X, αναφερόμενος στα αποτελέσματα του αριστερού συνασπισμού Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP) στον δεύτερο γύρο των πρόσφατων εκλογών. Κι άλλοι βουλευτές αρνήθηκαν να δώσουν το χέρι τους στον Τερμέ, όπως φαίνεται στο βίντεο. Η δυσαρέσκεια των υπόλοιπων βουλευτών κατά του 22χρονου Τερμέ είναι φανερή, με κάποιους να αποφεύγουν και να τον κοιτάξουν. Σημειώνεται πως ο Τερμέ, ο οποίος είναι 22 ετών, είναι το νεότερο μέλος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

I’d already seen the rock-paper-scissors moment but the longer video is even better imo. sheer disdain among the newly-elected Deputies in France’s Parliament for the far-right

