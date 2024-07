Εκλογές ΗΠΑ 2024 – Κάμαλα Χάρις: Το δυναμικό ξεκίνημα και τα εμπόδια

Πανηγυρικό είναι το κλίμα στους Δημοκρατικούς μετά την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποχωρήσει από την προεδρική κούρσα και να δώσει τη σκυτάλη στην Κάμαλα Χάρις, καθώς θεωρούν ότι έχει καλύτερες πιθανότητες απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ και τα οικονομικά μέσα να το πετύχει. Ωστόσο, ο δρόμος που έχει να διανύσει δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και τα δύσκολα ακολουθούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι βέβαιο ότι θα κλιμακώσει τις επιθέσεις εναντίον της σε μία προεκλογική εκστρατεία που κρύβει πολλές εκπλήξεις, όπως έδειξαν οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών.

Οι κινήσεις της και ειδικότερα ο τρόπος που μέσα σε λίγες ώρες κατάφερε να κερδίσει τους απαραίτητους εκλέκτορες, αλλά και να δει τα ταμεία του κόμματος να γεμίζουν δείχνουν ότι προετοιμαζόταν για καιρό στο παρασκήνιο. Παράλληλα δείχνει την θέληση του κόμματος να κάνει τα αδύνατα δυνατά να αποτρέψει μία νέα θητεία Τραμπ.

Οι προκλήσεις

Μία από τις προκλήσεις, όπως αναφέρει το CNNi να είναι να διατηρήσει το κλίμα ευφορίας που υπάρχει στο κόμμα, το οποίο μέχρι και την αποχώρηση Μπάιντεν πίστευε ότι οδεύει μαθηματικά στην ήττα. Στη συνέχεια αν εξασφαλίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών στο συνέδριο του Αυγούστου θα γίνει στόχος της καυστικής ρητορικής του Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αν και αιφνιδιάστηκε φαίνεται να επανεξετάζει τη στρατηγική του με στόχο πλέον τη Χάρις και τις θέσεις της. Μάλιστα δημοσιογράφοι έλαβαν ενημέρωση από συνεργάτες του Τραμπ που αναφέρει: «Είχε χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής από τον Τζο Μπάιντεν. Η Χάρις είναι η λιγότερο δημοφιλής αντιπρόεδρος στην ιστορία – κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη δεδομένου του τρομερού ιστορικού της». «Είναι εξίσου λογική με τον Τζο Μπάιντεν. Με αυτό εννοούμε, καθόλου», τονίζεται στο σχετικό υπόμνημα.

Οι Ρεπουμπλικανοί ξεκίνησαν τις επιθέσεις

Ήδη οι Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν να την καταστήσουν συνένοχη σε αυτό που οι χαρακτηρίζουν ως συγκάλυψη από τον Λευκό Οίκο της υγείας και της ψυχικής κατάστασης του προέδρου. Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε τη Δευτέρα ότι «η Καμάλα Χάρις είπε ψέματα γι’ αυτό. Οι Δημοκρατικοί συνάδελφοί μου στη Γερουσία είπαν ψέματα γι’ αυτό. Τα μέσα ενημέρωσης είπαν ψέματα γι’ αυτό. Όλοι όσοι είδαν τον Τζο Μπάιντεν ήξεραν ότι δεν ήταν ικανός να κάνει τη δουλειά και για τρία χρόνια δεν είπαν τίποτα, μέχρι που έγινε πολιτικό νεκρό βάρος».

“Kamala Harris will be easier to defeat than Joe Biden would have been” — Donald Trump. pic.twitter.com/9jHBhUP4I7 — YabaLeftOnline (@yabaleftonline) July 21, 2024

Το εσωτερικό μέτωπο

Ασφυκτική θα είναι και η πίεση από το ίδιο της το κόμμα. Το τελευταίο διάστημα έχει βελτιώσει τις πολιτικές της δεξιότητες αν και δεν ήταν ποτέ το δυνατό της σημείο. Θα είναι εκείνη απέναντι στον Τραμπ, με διακύβευμα τη δημοκρατία ενώ απομένουν κάτι περισσότερο από 100 μέρες για να τα καταφέρει. Γεγονός είναι ότι ένα από τα δύο κόμματα έδωσε τώρα στους ψηφοφόρους αυτό που έλεγαν στους δημοσκόπους ότι θέλουν εδώ και μήνες – την επιλογή ενός υποψηφίου που δεν ονομάζεται Μπάιντεν ή Τραμπ. Το ερώτημα τώρα είναι αν η Χάρις, η οποία έχει επιδείξει σημαντικές πολιτικές ευθύνες ως αντιπρόεδρος, έχει τις ικανότητες, την αντοχή και την τύχη να επωφεληθεί.

Μια δημοσκόπηση του CNNi στα τέλη Ιουνίου έδειξε, για παράδειγμα, ότι σε μια υποθετική αναμέτρηση με τον Τραμπ, η αντιπρόεδρος ξεπερνούσε το αφεντικό της στις γυναίκες ψηφοφόρους, στους πολιτικά ανεξάρτητους και στους ψηφοφόρους που άλλαζαν στρατόπεδο. Αυτές οι ομάδες ψηφοφόρων θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικές για την έκβαση των εκλογών στις λίγες πολιτείες και περιφέρειες που ενδέχεται να κρίνουν την κούρσα.

Vice President Kamala Harris is making her first visit to a battleground state Tuesday after locking up enough support from Democratic delegates to win her party’s nomination to challenge former President Donald Trump. https://t.co/nMBAzEM5MG — NBC10 Boston (@NBC10Boston) July 23, 2024

Το μεγάλο στοίχημα

Το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης δεν αλλάζει το γεγονός ότι η Χάρις δεν είναι τόσο δημοφιλής, δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι μπορεί να τα πάει καλύτερα από τον Μπάιντεν σε βασικές πολιτείες. Αν τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες η Χάρις αρχίσει να παραπαίει, οι Δημοκρατικοί θα κινδυνεύσουν να θεωρηθούν ως ένα κόμμα που επέβαλε στη χώρα έναν ακόμη υποψήφιο του 2024 που δεν είναι ικανός για τη δουλειά.

Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν, επίσης, αν η απογοήτευση του εκλογικού σώματος για το ψηφοδέλτιο των Δημοκρατικών τροφοδοτήθηκε από την αγωνία για την ηλικία του Μπάιντεν ή από μια ευρύτερη περιφρόνηση που πηγάζει από την απογοήτευση για τις οικονομικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών τιμών και των επιτοκίων. Ο Τραμπ, άλλωστε, συνήθως προηγείται στις δημοσκοπήσεις σε θέματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους ψηφοφόρους – από τη μετανάστευση μέχρι την εθνική ασφάλεια και την οικονομία. Αν η κληρονομιά του Μπάιντεν αποτελεί εκλογικό μειονέκτημα, η Χάρις θα μπορούσε να πληρώσει το τίμημα.