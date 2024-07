Δημοκρατικοί – ΗΠΑ: Η Κάμαλα Χάρις θα είναι η υποψήφια του κόμματος

Τη στήριξη επαρκούς αριθμού αντιπροσώπων στο συνέδριο του Δημοκρατικού κόμματος – τουλάχιστον 1.967 -, που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο στο Σικάγο, εξασφάλισε η Κάμαλα Χάρις σύμφωνα με το CNNi, το οποίο επικαλείται καταμέτρησή από πολιτεία προς πολιτεία. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μπορεί να θεωρείται οριστικό πως θα είναι η υποψήφια του κόμματος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου μετά την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα.

Ανάλογες πληροφορίες έδωσαν επίσης πηγές του στην εκστρατεία της κυρίας Χάρις στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ενώ το Associated Press από την πλευρά του λογάριασε πως η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει εξασφαλισμένη την υποστήριξη 2.214 αντιπροσώπων από το σύνολο των περίπου 3.900, με άλλα λόγια μεγαλύτερη από την απαιτούμενη απλή πλειοψηφία.

Η ίδια σε ανακοίνωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα ανέφερε: «Απόψε είμαι περήφανη που έχω εξασφαλίσει την υποστήριξη που χρειάζεται για να γίνω η υποψήφια του κόμματος και σαν κόρη της Καλιφόρνια είμαι περήφανη που η πολιτεία μου με στήριξε. Περμένων με αγωνία για να αποδεχτώ επίσημα το χρίσμα». Στη συνέχεια υποσχέθηκε να πολεμήσει σκληρά απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. «Στους επόμενους μήνες θα ταξιδέψω σε όλη τη χώρα και θα μιλήσω στους Αμερικανούς για το διακύβευμα. Σκοπεύω να ενώσω το κόμμα μας και να νικήσω τον Ντόναλντ Τραμπ το Νοέμβριο».

Ο πρόεδρος της εθνικής επιτροπής του Δημοκρατικού κόμματος (DNC), ο Τζέιμι Χάρισον, δήλωσε χθες Δευτέρα (22/7) πως η παράταξη εννοεί να έχει καταλήξει στην ή στον υποψήφιό της για την προεδρία ως την 7η Αυγούστου, προσθέτοντας πως δεσμεύεται πως η διαδικασία θα είναι «ανοικτή» και «δίκαιη». «Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως είμαστε δεσμευμένοι σε ανοικτή και δίκαιη διαδικασία ονομασίας (της ή του) υποψηφίου», είπε ο κ. Χάρισον τηλεφωνικά σε δημοσιογράφους. «Η δουλειά που έχουμε μπροστά μας μπορεί να είναι άνευ προηγουμένου, αλλά είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε διαφανή, άμεση και συντεταγμένη διαδικασία για να βαδίσουμε μπροστά ως ενωμένο Δημοκρατικό κόμμα», πρόσθεσε ο επικεφαλής του κορυφαίου οργάνου της παράταξης.

Η εξασφάλιση της υποστήριξης των συνέδρων είναι απαραίτητη ώστε η κυρία Χάρις να λάβει το χρίσμα της παράταξής της και να είναι υποψήφια για την προεδρία στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου με αντίπαλο τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τη Μίνιον Μουρ, στέλεχος της DNC και πρόεδρο του φετινού συνεδρίου των Δημοκρατικών, θα χρειαστεί να διεξαχθεί ψηφιακή διαδικασία ψηφοφορίας για την επιλογή της ή του υποψηφίου του κόμματος προτού διεξαχθεί το συνέδριο (19η-22η Αυγούστου) στο Σικάγο.

Η DNC σκοπεύει να διεξαχθεί η ψηφοφορία από την 1η ως την 5η Αυγούστου, ώστε η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο την 7η Αυγούστου: αυτή είναι η προθεσμία που ορίζει η νομοθεσία στην πολιτεία Οχάιο για να καταρτιστεί το κομματικό ψηφοδέλτιο ενόψει των προεδρικών εκλογών. «Φέρνοντας σε πέρας τη διαδικασία αυτή άμεσα και αποτελεσματικά, θα ενώσουμε το κόμμα μας καθώς οδεύουμε στο συνέδριο στο Σικάγο», συνόψισε η κυρία Μουρ. Σε μία άλλη εξέλιξη η συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων AFL-CIO, η μεγαλύτερη των ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως τάσσεται υπέρ της υποψηφιότητας της Δημοκρατικής αντιπροέδρου Κάμαλας Χάρις για την προεδρία στις εκλογές του Νοεμβρίου.

