Ομαδικός βιασμός Παρίσι: Μια σοκαριστική υπόθεση ερευνούν οι Αρχές

Οι Αρχές στο Παρίσι έχουν ξεκινήσει μεγάλη έρευνα για έναν ομαδικό βιασμό μιας τουρίστριας από την Αυστραλία, λίγες μέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Συγκλονιστικά πλάνα ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που μια εμφανώς ταραγμένη κοπέλα από την Αυστραλία, θύμα του βιασμού αναζήτησε καταφύγιο μέσα σε ένα κεμπαπτζίδικο στο Παρίσι μόνο και μόνο για να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν από τους άνδρες που της είχαν επιτεθεί λίγα λεπτά νωρίτερα. Η παρέα των γυναικών είχαν περάσει το βράδυ της Παρασκευής, πίνοντας στα μπαρ και τα κλαμπ γύρω από το ιστορικό καμπαρέ Moulin Rouge πριν οι άνδρες την πλησιάσουν σε μια απροσδιόριστη τοποθεσία, αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.

Είπε στην αστυνομία ότι της επιτέθηκε μια ομάδα πέντε ανδρών και τη βίασαν βάναυσα περίπου στις 5 π.μ., ξημερώματα Σαββάτου πριν διαφύγει και αναζητήσει ασφάλεια σε ένα κοντινό κατάστημα με κεμπάπ. Οι κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης από το εστιατόριο κουζίνας δείχνουν την τρομοκρατημένη 25χρονη να εκλιπαρεί τους ιδιοκτήτες για βοήθεια, καθώς το προσωπικό και οι άλλοι πελάτες προσπαθούν μάταια να την παρηγορήσουν. Στη συνέχεια, ένας άνδρας μπαίνει στο κεμπαπτζίδικο, με την γυναίκα σοκαρισμένη να λέει ότι ήταν ένας από τους άνδρες που της είχαν επιτεθεί μόλις πριν από λίγα λεπτά.

The Paris Games are being overshadowed by a sickening crime against a young Australian woman. The 25-year-old has told police she was raped by a gang of five men before escaping and hiding in a takeaway shop. https://t.co/w5aAcLndCb #7NEWS pic.twitter.com/SFqOi6Fl9r

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) July 23, 2024