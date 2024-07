Ο Ποντένσε θέλει να επιστρέψει στο Λιμάνι

Ο Ντάνιελ Ποντένσε κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να συνεχίσει να αγωνίζεται στην ομάδα του Ολυμπιακού, όπως προκύπτει και από την Αγγλία. Ο Πορτογάλος, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες από την Αγγλία, ενημέρωσε τη Γουλβς ότι θέλει να γυρίσει στον πειραϊκό σύλλογο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο καταβάλλεται προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή, ενώ ο έμπειρος μεσοεπιθετικός δεν θα μεταβεί με την αγγλική ομάδα στο τουρ της στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, πως αναφέρει το «Wolves Fancast», Μέσο που ειδικεύεται στο ρεπορτάζ της αγγλικής ομάδας, ο Πορτογάλος εξτρέμ δεν αναμένεται να ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή της Γουλβς στην επικείμενη περιοδεία της στις ΗΠΑ. Μάλιστα, το αγγλικό Μέσο συμπληρώνει ότι όχι μόνο ο Ποντένσε έχει ενημερώσει την ομάδα του ότι επιθυμεί να επιστρέψει στους Πειραιώτες, αλλά και πως και οι τρεις πλευρές (παίκτης, Ολυμπιακός και Γουλβς) προσπαθούν ενεργά να φτάσουν σε συμφωνία.

