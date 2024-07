Πυροβόλησε βρέφος: Βίντεο σοκ από τις ΗΠΑ

Στη σύλληψη μιας γυναίκας η οποία εν ψυχρώ πυροβόλησε και τραυμάτισε ένα βρέφος 7 μηνών προχώρησαν οι αρχές στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Στο βίντεο φαίνεται η ένοπλη γυναίκα να πυροβολεί δύο φορές προς τους γονείς και το παιδί.

«Γ…ω το παιδί σου, σκύλα» ακούγεται να φωνάζει η δράστης ενώ η μητέρα του παιδιού ουρλιάζει «το παιδί μου, το παιδί μου».

Σύμφωνα με τη New York Post το παιδί τραυματίστηκε στο πόδι αλλά η κατάστασή της υγείας του είναι καλή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη σε γειτονιά της Φιλαδέλφειας.

'F*ck your baby, b*tch!" – Suspect shoots seven-month-old baby in northeast Philadelphia.

Police have asked the public for help in identifying her. pic.twitter.com/0tGxYbz5sz

— The Post Millennial (@TPostMillennial) July 19, 2024