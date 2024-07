Σημαιοφόρος ΗΠΑ – Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Στην τελετή έναρξης ο ΛεΜπρόν Τζέιμς

Η Team USA μέσω social media ανακοίνωσε τον σημαιοφόρο της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι 2024 και για πρώτη φορά αυτή την τιμή θα την έχει ένας μπασκετμπολίστας και δη ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας μπάσκετ ανδρών των ΗΠΑ, καθώς στο παρελθόν τη σημαία έχουν πάρει μέλη της ομάδας Γυναικών, με τη Σου Μπερντ να είναι η πιο πρόσφατη σημαιοφόρος (Τόκιο). Αυτοί θα είναι οι τέταρτοι Ολυμπιακοί Αγώνες για τον Τζέιμς, μετά το 2004, το 2008 και το 2012.

«Είναι πραγματικό κάτι ξεχωριστό… Για μένα, την οικογένεια μου, τους ανθρώπους θα είναι μια στιγμή που θα τη θυμόμαστε για όλη μας τη ζωή», είπε λίγο μετά την ανακοίνωση ο άσος των Λέικερς.

Fit to lead 👑

Leading the way for Team USA. 🇺🇸 Two-time Olympic gold medalist @KingJames has been selected as our men’s flag bearer for the #ParisOlympics Opening Ceremony. pic.twitter.com/NN4NLWwwfc — Team USA (@TeamUSA) July 22, 2024

The moment LeBron James found out he will be the first 🇺🇸 #USABMNT athlete to serve as a @TeamUSA Flag Bearer. pic.twitter.com/kEWK45BBQH

— USA Basketball (@usabasketball) July 22, 2024