Παναθηναϊκός: Επιστροφή στις προπονήσεις

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρώτη επίσημη υποχρέωση της νέας χρονιάς, αυτή με την Μπότεφ Πλόβντιβ στο ΟΑΚΑ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Να σημειωθεί ότι, ο Παναθηναϊκός το πρώτο παιχνίδι του είναι εντός στις 25/7, ενώ το άλλο, εκτός, είναι στις 1/8.

Οι πράσινοι επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το σαββατιάτικο ρεπό και το πρόγραμμα της Κυριακής περιλάμβανε rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και διπλό σε περιορισμένο χώρο. Ο Φώτης Ιωαννίδης, που δεν είναι στη λίστα για τα ματς με τους Βούλγαρους, ακολούθησε και εκείνος το προγράμματο.

Our opponent for the upcoming UELQ clash !#Panathinaikos #paofc #UEL pic.twitter.com/gF8OmbCQH2

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 18, 2024