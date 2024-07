Μπανγκλαντές επεισόδια: Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας

Εν αναμονή της δικαστικής απόφασης για το σύστημα ποσοστώσεων στις προσλήψεις του δημοσίου το οποίο έχει προκαλέσει βίαιες διαδηλώσεις που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές παρέτεινε την απαγόρευση κυκλοφορίας. Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας αναμένεται να αποφανθεί αργότερα σήμερα (21/7) σχετικά με το σύστημα ποσοστώσεων στις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα που έχει προκαλέσει τις οργισμένες αντιδράσεις.

Οι αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών φοιτητών και αστυνομίας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 114 ανθρώπους, σύμφωνα με το Reuters. Με βάση καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου τουλάχιστον 133 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί αυτή την εβδομάδα στο Μπανγκλαντές. Στρατιώτες περιπολούν στους δρόμους της πρωτεύουσας Ντάκα, το επίκεντρο των κινητοποιήσεων οι οποίες κλιμακώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας.

