Ρόι Κιν συνέντευξη: Έκοψα το τσιγάρο το 1982

Όρεξη για αποκαλύψεις είχε ο Ρόι Κιν. Ο Ιρλανδός αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που πέρασε και από τη Νότιγχαμ Φόρεστ αλλά και στη Σέλτικ μίλησε στο podcast του Γκάρι Νέβιλ για την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Ο Νέβιλ διάβασε μια ερώτηση θαυμαστή για το τουρνουά που τον έκανε να ερωτευτεί το ποδόσφαιρο και ο ίδιος απάντησε ότι ήταν το Μουντιάλ του 1982.

Ο Κιν συμφώνησε για το Μουντιάλ του 1982 στο οποίο παίχτηκε σπουδαίο ποδόσφαιρο και αποκάλυψε: «Το 1982 ήμουν 11, παίζαμε με τους φίλους μου ποδόσφαιρο και καπνίζαμε. Θυμάμαι να λέω τότε, ‘το κόβω, παιδιά, θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής’» είπε και όλοι όσοι ήταν μαζί του έβαλαν τα γέλια.

Ο Κιν μεγάλωσε στο Κορκ πριν μετακομίσει στην Αγγλία για να ενταχθεί στη Νότιγχαμ Φόρεστ και από εκεί μεταπήδησε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

