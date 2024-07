Μπλακ άουτ Microsoft τώρα: Άγνωστο πότε θα αποκατασταθούν πλήρως οι υπηρεσίες

Εκτός λειτουργίας εξακολουθούν να παραμένουν ψηφιακά συστήματα επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο ώρες μετά την αποτυχημένη αναβάθμιση λογισμικού που έφερε παγκόσμιο ψηφιακό μπλακ άουτ. Ο διευθύνων σύμβουλος της CrowdStrike, Τζορτζ Κουρτζ είπε ότι το πρόβλημα επιδιορθώθηκε ωστόσο, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση, πρόσθεσε ότι θα χρειαστεί χρόνος για την επαναφορά των συστημάτων. Το πρόβλημα έχει διορθωθεί αλλά οι διακοπές εξακολουθούν να επηρεάζουν ορισμένες υπηρεσίες, πρόσθεσε και η Microsoft, σύμφωνα με το CNNi.

Παράλληλα, ο Τζορτζ Κουρτζ διευκρίνισε πως δεν πρόκειται για «περιστατικό ασφάλειας ή κυβερνοεπιθέσεων» και ότι οι πληροφορίες τους εξακολουθούν να προστατεύονται. «Συνεργαζόμαστε με όλους τους πελάτες που επηρεάστηκαν για να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα θα είναι ξανά σε λειτουργία και ότι θα μπορούν να παρέχονται οι υπηρεσίες στις οποίες βασίζονται οι πελάτες», πρόσθεσε. Η βλάβη σε κάποιες υπηρεσίες της Microsoft παρέλυσε πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Αεροπορικές εταιρείες καθήλωσαν πτήσεις, ουρές αναμονής σχηματίστηκαν στα αεροδρόμια, προβλήματα αντιμετώπισαν μεταξύ άλλων η αυστραλιανή κρατική τηλεόραση ABC, το βρετανικό δίκτυο Sky News, το χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Today was not a security or cyber incident. Our customers remain fully protected. We understand the gravity of the situation and are deeply sorry for the inconvenience and disruption. We are working with all impacted customers to ensure that systems are back up and they can… — George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024

Συγγνώμη ζήτησε o διευθύνων σύμβουλος της Crowdstrike

Νωρίτερα, ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike , Τζορτζ Κουρτζ ζήτησε σήμερα Παρασκευή (19/7) συγγνώμη για την τεράστια τεχνική βλάβη η οποία έχει επηρεάσει επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με όλους τους πελάτες της εταιρείας καθώς αυτοί εργάζονται για να επαναφέρουν τις διαδικτυακές τους λειτουργίες. «Λυπούμαστε βαθύτατα για τον αντίκτυπο που έχουμε προκαλέσει σε πελάτες, ταξιδιώτες, και σε οποιονδήποτε επηρεάζεται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας μας», δήλωσε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Today» του NBC News, περίπου στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

«Πολλοί από τους πελάτες επανεκκινούν το σύστημα και αυτό επανέρχεται και θα είναι λειτουργικό», τόνισε ο Κουρτζ. «Ενδέχεται να περάσει χρόνος για ορισμένα συστήματα που δεν θα επανέλθουν αυτόματα», πρόσθεσε, αλλά η εταιρεία «θα φροντίσει κάθε πελάτης της να επαναφέρει πλήρως τα συστήματά της». Με ενημέρωσή της στις 14:30 ώρα Ελλάδας ο τεχνολογικός κολοσσός Microsoft ανακοίνωσε ότι επιδιορθώθηκε η υποκείμενη αιτία τεχνικού προβλήματος των εφαρμογών και υπηρεσιών της 365, αλλά τα κατάλοιπα των συνεπειών από τα προβλήματα κυβερνοασφάλειας εξακολουθούν να επηρεάζουν κάποιους πελάτες. Το πρόβλημα που ευθύνεται για την τεράστια τεχνική βλάβη η οποία επηρεάζει σήμερα δεκάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο «έχει ταυτοποιηθεί» και «είναι σε διαδικασία επίλυσης», ανακοίνωσε νωρίτερα ο Κουρτζ.

💻 ALERTE INFO – Une panne informatique géante de Microsoft perturbe actuellement des aéroports, des chaînes de télévision et des sociétés dans le monde entier. Des entreprises françaises sont également touchées. (France Info) pic.twitter.com/zdy5C2ijH3 — Mediavenir (@Mediavenir) July 19, 2024

Χάος σε αερομεταφορές από τη Μαδρίτη μέχρι το Νέο Δελχί

Η διακοπή προκάλεσε χάος σε αερομεταφορές από τη Μαδρίτη μέχρι το Νέο Δελχί, με τον ευρωπαϊκό οργανισμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να αναφέρει ότι δεν είναι σαφές πόσες πτήσεις είχαν επηρεαστεί στην ήπειρο. Από τις 110.000 προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις σήμερα, οι 1.390 έχουν ακυρωθεί παγκοσμίως και περισσότερες αναμενόταν να ακυρωθούν, σύμφωνα με στοιχεία της παγκόσμιας εταιρείας ανάλυσης αερομεταφορών Cirium. Ακόμη και οι αεροπορικές εταιρείες που δεν επηρεάστηκαν άμεσα δήλωσαν ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις λόγω της παγκόσμιας φύσης της διακοπής.

Crowd-strike effects all over the world. Retail shops, businesses and offices has been shutdown, flights has been cancelled, And many more.

Every one is asking when is this problem going to be fixed.

Here are some picture of crowd-strike. #Crowdstrike #Microsoft #NEWS pic.twitter.com/PKRG4Vg9Dh — Trending (@trending158) July 19, 2024

Σταδιακή επαναφορά των υπηρεσιών

Το πρόβλημα φαίνεται πως αποκαθίσταται σταδιακά και στο Ελευθέριος Βενιζέλος η αεροπορική κίνηση και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού διεξάγεται πλέον δίχως ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο, τρεις πτήσεις προς την Αμερική ακυρώθηκαν. Η διακοπή προκάλεσε χάος σε αερομεταφορές από τη Μαδρίτη μέχρι το Νέο Δελχί, με τον ευρωπαϊκό οργανισμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να αναφέρει ότι δεν είναι σαφές πόσες πτήσεις είχαν επηρεαστεί στην ήπειρο. Νωρίτερα, αεροπορικές εταιρείες καθήλωσαν πτήσεις, ουρές αναμονής σχηματίστηκαν στα αεροδρόμια, προβλήματα αντιμετώπισαν η αυστραλιανή κρατική τηλεόραση ABC, το βρετανικό δίκτυο Sky News, το χρηματιστήριο του Λονδίνου: Ο αριθμός των εταιρειών που αναφέρουν προβλήματα στη λειτουργία τους ή βλάβες αυξάνεται συνεχώς.

Πολλά αεροδρόμια ανακοίνωσαν ότι επηρεάστηκαν από τη βλάβη και κυρίως αυτά του Βερολίνου, το Άμστερνταμ- Σίπχολ, όλα τα ισπανικά, ενώ κάποιες αεροπορικές εταιρείες ανέφεραν επίσης προβλήματα: οι αμερικανικές Delta, United, American Airlines, οι ευρωπαϊκές Air France, Ryanair καθώς και τρεις ινδικές. Από τις 110.000 προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις σήμερα, οι 1.390 έχουν ακυρωθεί παγκοσμίως και περισσότερες αναμενόταν να ακυρωθούν, σύμφωνα με στοιχεία της παγκόσμιας εταιρείας ανάλυσης αερομεταφορών Cirium. Ακόμη και οι αεροπορικές εταιρείες που δεν επηρεάστηκαν άμεσα δήλωσαν ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις λόγω της παγκόσμιας φύσης της διακοπής.

Τα λάθη που οδήγησαν στη μπλε οθόνη

Αυτό που συνέβη ήταν ότι πριν από μερικές ώρες η Crowdstrike έστειλε μία αναβάθμιση λογισμικού (software update), η οποία είχε ορισμένα λάθη που οδηγούσαν σε μη λειτουργία της συσκευής όπου εγκαθίσταται η αναβάθμιση. Το λογισμικό προστασίας της Crowdstrike είναι εγκαταστημένο σε συσκευές όπως είναι τερματικά, υπολογιστές και servers που χρησιμοποιούν ως λειτουργικό σύστημα τα Windows. Σε όσες συσκευές (endpoint devices) έγινε η αναβάθμιση, υπήρξε πρόβλημα λειτουργίας και εμφανίστηκε μία «μπλε» οθόνη που ανέφερε ότι το σύστημα δεν μπορεί να ξεκινήσει και η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να γίνει check-in των επιβατών μίας πτήσης ή να ολοκληρωθούν κρατήσεις, ενώ έχουν υπάρξει και περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν συναλλαγές.



Microsoft: Λαμβάνουμε μέτρα

Ο τεχνολογικός γίγαντας Microsoft ανακοίνωσε σήμερα ότι λαμβάνει μέτρα έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που έπληξε αρκετές επιχειρήσεις και κυρίως αεροπορικές εταιρείες. «Οι υπηρεσίες μας βελτιώνονται καθώς συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα άμβλυνσης», αναφέρει η επιχείρηση σε μήνυμά της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. Η ανακοίνωση εκδόθηκε καθώς πολλές επιχειρήσεις αναφέρουν τεχνικά προβλήματα ή βλάβη: επιχειρήσεις στην Αυστραλία, όπως το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ και αλυσίδα σουπερμάρκετ, το αεροδρόμιο του Βερολίνου, ή ακόμη ο μεγαλύτερος σιδηροδρομικός φορέας της Βρετανίας, όπως και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Σε μήνυμά της με τίτλο «Υποβάθμιση υπηρεσίας», η Microsoft σημειώνει ότι οι χρήστες «ενδέχεται να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες του Microsoft 365». H Microsoft προσθέτει ότι παραμένει «κινητοποιημένη για να διαχειριστεί αυτό το συμβάν, δίδοντας την μεγαλύτερη και επείγουσα προτεραιότητα, ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο για τις υπόλοιπες εφαρμογές Microsoft 365 που βρίσκονται σε υποβαθμισμένη κατάσταση».

CrowdStrike: Ποιος είναι ο πάροχος κυβερνοασφάλειας που βύθισε σε χάος τον πλανήτη

Μία αποτυχημένη αναβάθμιση του λογισμικού της εταιρείας κυβερνοπροστασίας Crowdstrike είναι ο λόγος για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί εκτεταμένο μπλακάουτ εκατομμυρίων υπολογιστών προκαλώντας τεράστια προβλήματα στην ομαλή λειτουργία αεροδρομίων, τραπεζών και νοσοκομείων σε όλο τον κόσμο, καθώς και πολλών μεγάλων επιχειρήσεων. Το παραδέχτηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τζορτζ Κουρτζ σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η Crowdstrike επιβεβαιώνει πως δεν πρόκειται για αποτέλεσμα πειρατείας ή κάποιας κακόβουλης ενέργειας, αλλά οφείλεται σε ελάττωμα που εντοπίστηκε σε μια ενημέρωση περιεχομένου των υπολογιστών των Windows.

Όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση του πολυεθνικού γίγαντα κυβερνοασφάλειας, η κατάρρευση του συστήματος που επηρέασε δραματικά επιχειρήσεις, μεταφορές και μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως και οι τεχνικοί ήδη βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάσταση του προβλήματος. Η ανακοίνωση επίσης ξεκαθαρίζει ότι οι κεντρικοί υπολογιστές Mac και Linux δεν επηρεάζονται από αυτό το σφάλμα ενημέρωσης.