Έπεσε η Microsoft: Διεθνές black out σε ψηφιακά συστήματα

Μεγάλες τράπεζες, μέσα μαζικής ενημέρωσης και αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο υφίστανται αυτή τη στιγμή μεγάλες διακοπές στα ψηφιακά τους συστήματα. Οι πτήσεις έχουν καθηλωθεί στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, η United Airlines έχει σταματήσει τις πτήσεις και η πλατφόρμα του ομίλου του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου παρουσιάζει διακοπές λειτουργίας, γράφει το BBC. Τα μεγαλύτερα προβλήματα φαίνεται ότι τα αντιμετωπίζουν εταιρείες στην Αυστραλία, ωστόσο και στη Βρετανία δεν είναι λίγες οι εταιρείες που επηρεάζονται. Tεράστια όμως και τα προβλήματα στις μεγαλύτερες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες. Η United, η Delta και η American Airlines – οι οποίες εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες – εξέδωσαν «παγκόσμια στάση εδάφους» για όλες τις πτήσεις τους. Οι πτήσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον αέρα θα συνεχιστούν, αλλά καμία άλλη πτήση δεν θα απογειωθεί προς το παρόν. Η FAA κάλεσε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να ενημερώσουν τους πιλότους που βρίσκονται στον αέρα ότι οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν επί του παρόντος προβλήματα επικοινωνίας. Καμία πτήση της American, της United ή της Delta δεν θα απογειωθεί.

H Ryanair αναφέρει ότι αντιμετωπίζει «πιθανές διαταραχές σε όλο το δίκτυο» – οι οποίες, όπως λέει, οφείλονται σε διακοπή λειτουργίας από τρίτο μέρος. Η αεροπορική εταιρεία συμβουλεύει όσους ταξιδεύουν σήμερα να ελέγχουν την εφαρμογή της Ryanair για ενημερώσεις σχετικά με την πτήση τους. Η Microsoft, τα συστήματα της οποίας φαίνεται ότι είναι αυτά που έχουν υποστεί το πρόβλημα με συνέπεια την κατάρρευση των συστημάτων τραπεζών, αεροπορικών, σιδηροδρομικών εταιρειών κλπ παγκοσμίως, δηλώνει ότι λαμβάνει «μέτρα», αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων AFP. Αναφέρει ακόμη ότι η διακοπή λειτουργίας της ξεκίνησε περίπου στις 18:00 ET. Η εταιρεία λέει ότι διερευνά ζητήματα με τις υπηρεσίες cloud στις ΗΠΑ και ένα ζήτημα που επηρεάζει αρκετές από τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της. Αρκετά αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες έχουν αναφέρει προβλήματα με τα συστήματα πληροφορικής τους, αναφέρει το BBC. “Οι υπηρεσίες μας βελτιώνονται καθώς συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα άμβλυνσης”, αναφέρει η Microsoft σε μήνυμά της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου δημοσίευσε στο Χ την αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας ως τις 11:00 ώρα Ελλάδας λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα πληροφορικής. Νωρίτερα η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου σε ανακοίνωσή της στο Χ ενημέρωσε τους επιβάτες ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις στο check -in λόγω τεχνικού προβλήματος. Τεχνική βλάβη στο σύστημα πληροφορικής επηρεάζει τη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων και εταιρειών σε πολλές χώρες, όπως η Αυστραλία, η Τουρκία και η Ισπανία. Στην Ισπανία, έχει αναφερθεί «συμβάν» σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. «Εργαζόμαστε για να το λύσουμε το συντομότερο δυνατό. Εν τω μεταξύ, οι λειτουργίες συνεχίζονται με χειροκίνητα συστήματα», αναφέρει ο ισπανικός αερολιμενάρχης. Το βρετανικό Sky News, ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας, δεν μπορούσε σήμερα να εκπέμψει το πρόγραμμά του. «Το Sky News δεν είναι σε θέση να μεταδώσει απευθείας τηλεοπτικό πρόγραμμα σήμερα το πρωί, δηλώνοντας αυτή τη στιγμή στους τηλεθεατές ότι ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του δικτύου Ντέβιντ Ρόουντζ στην πλατφόρμα Χ.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και τα τρένα στο Ηνωμένο Βασίλειο και γι αυτό ενημέρωσαν τους επιβάτες ότι πρέπει να αναμένουν καθυστερήσεις. Οι Southern, Thameslink, Gatwick Express και Great Northern – και οι τέσσερις εταιρείες της Govia Thameslink Railway – δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα. «Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα διαγράμματα των δρομολογίων σε ορισμένες τοποθεσίες, γεγονός που οδηγεί σε πιθανές βραχυπρόθεσμες ακυρώσεις, ιδίως στα δίκτυα Thameslink και Great Northern. «Επιπλέον, επηρεάζονται και άλλα βασικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών μας για τις πληροφορίες των επιβατών σε πραγματικό χρόνο. Θα παρέχουμε πρόσθετες ενημερώσεις όταν μπορούμε».

