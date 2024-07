Μπρέιθγουεϊτ Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο ποδοσφαιριστής

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ, που αναμένεται να αποτελέσει και επισήμως παίκτη του Ολυμπιακού μέσα στις επόμενες ώρες. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος συνεχίζει να αναπαράγει το θέμα βασιζόμενος στα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, λέγοντας παράλληλα πως έχουν ολοκληρωθεί και οι ιατρικές εξετάσεις.

Παράλληλα ο Ιταλός ισχυρίζεται πως ακολουθεί και η μεταγραφή του Λορέντσο Πιρόλα από τη Σαλερνιτάνα. Το κόστος της απόκτησης του Ιταλού μπακ θα αγγίξει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την ανακοίνωσή τους αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές θα μεταβούν στην Ολλανδία για να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

🔴⚪️✍🏻 Martin Braithwaite, already in Athens to sign the contract as new Olympiacos player on free move from Espanyol.

Medical tests already completed, deal done – up next, Lorenzo Pirola from Salernitana. pic.twitter.com/pA31PywOsl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2024