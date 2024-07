Κοκκινομάλλης ο Κουκουρέγια μετά την κατάκτηση του EURO 2024

Ο Ισπανός αριστερός μπακ της Τσέλσι είχε υποσχεθεί πριν από καιρό ότι σε περίπτωση κατάκτησης του EURO 2024 θα έβαφε τα μαλλιά του κόκκινα. Μια υπόσχεση που είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον λόγω του ιδιαίτερου hairstyle που διαθέτει ο 25χρονος αριστερός οπισθοφύλακας.

Η Ισπανία έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου και πολλοί ήταν εκείνοι που έφεραν και πάλι στο φως της δημοσιότητας την υπόσχεση του Κουκουρέγια. Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του τροπαίου, ο Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεση του και έβαψε τα μαλλιά του κόκκινα.

Marc Cucurella made a bet that if Spain won EURO 2024, he would dye his hair red…

Well, it happened! 🤣🌶️💈 pic.twitter.com/a0NM2FBEQV

— EuroFoot (@eurofootcom) July 19, 2024