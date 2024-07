Μπάιντεν απόσυρση: Πιο «ανοιχτός» σε επιχειρήματα ο Αμερικανός Πρόεδρος

Ο Τζο Μπάιντεν είναι πιο δεκτικός τις τελευταίες ημέρες, στο να ακούσει τα επιχειρήματα σχετικά με το γιατί θα πρέπει να εγκαταλείψει την κούρσα για την προεδρία των ΗΠΑ, αφού κορυφαία στελέχη του Δημοκρατικού κόμματος του μετέφερεραν σε συζητήσεις που είχαν μαζί του, την έντονη ανησυχία τους αναφορικά με τις προοπτικές επανεκλογής του. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Μπάιντεν δεν έχει προς το παρόν δώσει καμία ένδειξη ότι μπορεί να αλλάξει γνώμη και να αποσύρει την υποψηφιότητά του για την προεδρία. Είναι όμως πλέον πιο πρόθυμος να ακούσει όσα του μεταφέρουν οι συνεργάτες του για τις δημοσκοπήσεις και έκανε ερωτήσεις σχετικά με το πώς θα μπορούσε να κερδίσει η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις.

Ένα πρόσωπο το οποίο βρίσκεται κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ είπε, ότι εκείνος πλέον «είναι πρόθυμος να ακούσει». Ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ και ο βουλευτής Χακίμ Τζέφρις, μετέφεραν ο καθένας στον Μπάιντεν ιδιωτικά την περασμένη εβδομάδα ότι ανησυχούν για τις πιθανότητές του να επανεκλεγεί τον Νοέμβριο αλλά και για τις εκλογικές επιδόσεις των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία εάν εκείνος παραμείνει υποψήφιος για την προεδρία.

President Joe Biden said in an interview released Wednesday that he would re-evaluate whether to stay in the presidential race if a doctor told him directly that he had a medical condition that made that necessary.

From The New York Times ⬇️ https://t.co/dWQygHPmsO

