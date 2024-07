Μπαγκλαντές επεισόδια: Στους 32 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών φοιτητών

Ο αριθμός των νεκρών στο Μπαγκλαντές φτάνει τους 32, από την αρχή της εβδομάδας, σε διαδηλώσεις φοιτητών κατά του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίστηκε σε στοιχεία που έδωσαν νοσοκομεία της χώρας.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 22 νεκρούς. Αστυνομικές δυνάμεις της χώρας κατέστειλαν βίαια αυτή την εβδομάδα φοιτητικές διαδηλώσεις που μαίνονταν επί εβδομάδες με αίτημα τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα. Τα περισσότερα από τα θύματα είναι φοιτητές που σκοτώθηκαν πυρά αστυνομικών σε επεισόδια.

Since then, other universities in the capital have been shut down in support of the Dhaka University students. High school students joined the protests, and later, other campuses across the country were also shut down.#AlleyesonBangladesh #QuotaMovement pic.twitter.com/BekpDxksHQ — 🇧🇩 (@bengalielonmusk) July 17, 2024

Διαδηλωτές πυρπόλησαν τις κεντρικές εγκαταστάσεις δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου

Νωρίτερα σήμερα διαδηλωτές πυρπόλησαν τις κεντρικές εγκαταστάσεις του κύριου δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου του Μπαγκλαντές, BTV, και «πολλοί άνθρωποι είναι παγιδευμένοι μέσα», μετέδωσε σήμερα το μέσο ενημέρωσης στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. «Καταστροφική φωτιά στο BTV. Επεκτείνεται γρήγορα. Περιμένουμε βοήθεια από την πυροσβεστική. Πολλοί άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί μέσα», τόνισε το BTV. «Εκατοντάδες διαδηλωτές (…) πυρπόλησαν την αίθουσα υποδοχής».

Ένας αξιωματούχος του BTV δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι εκατοντάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις, πυρπολώντας τουλάχιστον 60 οχήματα και ένα κτίριο γραφείων.

Since the beginning of July, students in Bangladesh have been protesting and blocking major roads, demonstrating against a controversial law since 1971: the quota rule. pic.twitter.com/T6emJIP3m8 — 🇧🇩 (@bengalielonmusk) July 17, 2024