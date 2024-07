Παναθηναϊκός: Οι πράσινοι θα μάθουν ποια ομάδα θα είναι η αντίπαλος τους

Απόψε ο Παναθηναϊκός, θα μάθει ποια ομάδα θα είναι αντίπαλος του, στα προημιτελικά του Europa league. Συγκεκριμένα, η Μάριμπορ, από την Σλοβενία και η Μπότεφ Πλόβντιβ, από την Βουλγαρία, θα αντιμετωπιστούν απόψε για τα προημιτελικά του Europa League.

Στον πρώτο αγώνα η Μπότεφ Πλόβντιβ επικράτησε με σκορ 2-1, με τα χαρτιά να είναι ακόμη ανοιχτά, με αποτέλεσμα να μην έχει κριθεί κάτι ακόμη.

Η Μάριμπορ στο πρωτάθλημα της Σλοβενίας με 19 νίκες, 7 ήττες, αλλά και 10 ισοπαλίες, κατέκτησε την 2η θέση έχοντας 67 βαθμούς. Επίσης η ομάδα του Άντε Σιμούντζα, έπαιξε 6 φιλικά όπου είχε 4 νίκες, 1 ισοπαλία αλλά και 1 ήττα. Μία από της τέσσερις νίκες που έκανε, έβαλε 14 γκολ κόντρα στην Ορμόζ, αλλά η μια ήττα που έκανε ήταν με σκορ 4-0 κόντρα στην Ραίντ – Βουκουρεστίου. Να σημειωθεί ότι, ο Γιόσιπ Ίλιτσιτς πρώην παίκτης της Αταλάντα και της Φιορεντίνα αγωνίζεται από το 2022 με την Σλοβένικη ομάδα, έχοντας 50 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με 11 τέρματα. Επίσης, στην επίθεση έχουν και τον Σουντάνι πρώην παίκτης του Ολυμπιακού την σεζόν 2019-2021. Ο Αλγερινός επιθετικός, την χρονία που μας πέρασε είχε 30 εμφανίσεις με 16 τέρματα και είχε βγει 3ος σκόρερ στο πρωτάθλημα.

Από την άλλη, η Μπότεφ Πλόβντιβ βγήκε 7η θέση στην βαθμολογία με 44 βαθμούς, έχοντας 12 νίκες, 10 ήττες και 8 ισοπαλίες. Έπαιξε 4 φιλικά, με την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ, να έκανε 3/4 με την ήττα να ήταν με τη δεύτερη ομάδα της Μπότεφ Πλόβντιβ. Το μεγαλύτερο σκορ της ομάδα στα φιλικά ήταν κόντρα στην Τσέρνο Μόρε Βάρνα, με σκορ 5-2.

Στην Βουλγάρικη ομάδα παίζει να ένα δικό μας παιδί ο Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης παίκτης του ΠΑΟΚ, ΟΦΗ αλλά και Βόλος. Στην θητεία του στην Μπότεφ Πλόβντιβ την περασμένη σεζόν είχε 35 συμμετοχές με 2 τέρματα και 3 ασίστ.

Welcome @Botev_EN to #Maribor, #Slovenia! Excited to see the #Bitcoin logo on a Slovenian football field for the first time in history. May the best team win and let’s hope @nkmaribor continues their journey in the @EuropaLeague! 😉 ⚽️#UEFA #EuropaLeague #Football #btc pic.twitter.com/b7UDig24cq

— TonyCe ₿ ∞/21M (@ToniCepon) July 17, 2024