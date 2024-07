Τόμας Μάθιου Κρουκς: Βήμα-βήμα οι κινήσεις 48 ώρες πριν την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Το CNNi ακολουθεί τη διαδρομή του 20χρονου Τόμας Μάθιου Κρουκς, φέρνοντας στο φως τι έκανε ο δράστης 48 ώρες προτού ανοίξει πυρ εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Δείχνουν ιδιαίτερη κινητικότητα, καθώς έκανε μια σειρά από στάσεις μέσα και γύρω από την πόλη του στο προάστιο του Πίτσμπουργκ. Την Παρασκευή (12/7), πήγε σε μια λέσχη σκοποβολής στην οποία ήταν μέλος και εξασκήθηκε στο σημάδι, είπε στο CNNi ένας αξιωματούχος της αστυνομίας. Το επόμενο πρωί, ο Κρουκς πήγε σε ένα Home Depot, όπου αγόρασε μια σκάλα και σε ένα κατάστημα όπλων, όπου αγόρασε 50 φυσίγγια, είπε ο αξιωματούχος. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δήλωσε πως είναι ευγνώμονες που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δολοφονήθηκε και πως προσεύχονται για όλα τα θύματα αυτού του τρομερού περιστατικού.

Στη συνέχεια, ο Κρουκς οδήγησε το Hyundai Sonata του περίπου μια ώρα βόρεια, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άτομα από όλη την περιοχή για την ομιλία του Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια. Πάρκαρε το αυτοκίνητο έξω από το μέρος όπου θα γινόταν η ομιλία, έχοντας κρυμμένο στο πορτμπαγκάζ έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που ήταν συνδεδεμένος με έναν πομπό που μετέφερε, είπε ο αξιωματούχος. Στη συνέχεια, πιστεύουν οι ερευνητές, χρησιμοποίησε τη σκάλα που είχε αγοράσει για να ανέβει σε ένα κοντινό κτήριο και άνοιξε πυρ εναντίον του πρώην προέδρου. Καθώς οι ερευνητές συνεχίζουν να αναζητούν ένα κίνητρο πίσω από την απόπειρα δολοφονίας, εξετάζουν εξονυχιστικά τις κινήσεις του Κρουκς πριν από την επίθεση και προσπαθούν να συνθέσουν ένα χρονοδιάγραμμα των ενεργειών του που οδήγησαν σε αυτήν.

Ωστόσο, σχεδόν 48 ώρες μετά τον πυροβολισμό, οι ερευνητές δεν έχουν κατορθώσει να βρουν επαρκή στοιχεία. Τα ευρήματα από το κινητό του τηλέφωνο και η έρευνα στον υπολογιστή του και στο ιστορικό αναζήτησής του δεν υποδηλώνουν πολιτική ή ιδεολογική πόθεση. Το ίδιο και οι συνεντεύξεις από την οικογένεια και τους φίλους του. Αντίθετα, τα στοιχεία που βρήκαν φαίνεται να δείχνουν τυπικές διαδικτυακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του ενδιαφέροντός του για τους υπολογιστές και τα παιχνίδια, είπαν οι πηγές και αυτό έχει εγείρει περισσότερα ερωτήματα.

Σε ένδειξη ότι η επίθεσή του θα μπορούσε να ήταν ακόμη πιο καταστροφική, ο Κρουκς είχε έναν πυροκροτητή με τηλεχειριστήριο στο σώμα του και στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του περιείχε ένα μεταλλικό κουτί με εκρηκτικά που ήταν συνδεδεμένο με καλώδια σε έναν δέκτη. Αυτό υποδηλώνει ότι ο ένοπλος μπορεί να σχεδίαζε να πυροδοτήσει μια έκρηξη από απόσταση και οι ερευνητές εξετάζουν τη θεωρία ότι μπορεί να είχε στο μυαλό του να αποσπάσει την προσοχή κατά τη διάρκεια του πυροβολισμού. Δεν είναι σαφές πως ο Κρουκς συγκέντρωσε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που βρέθηκαν στο αυτοκίνητό του. Οι ερευνητές που αναλύουν το ιστορικό της διαδικτυακής του αναζήτησης δεν έχουν βρει καμία ένδειξη ότι ερευνούσε πώς να φτιάχνει αυτοσχέδια εκρηκτικά.

Local news station in Pittsburgh report Monday on shooter Thomas Matthew Crooks, whom neighbors report had numerous pro-Trump signs on the lawn of the house he lived in. His father: Libertarian. His mother: Democrat. pic.twitter.com/UPWhTaT3PU

— Omar Moore (@thepopcornreel) July 16, 2024