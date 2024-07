Μακρόν – Ατάλ παραίτηση: Παραμένει ελλείψει αντικαταστάτη η θέση του πρωθυπουργού

Δεκτή από τυπική άποψη, θα κάνει έως σήμερα το βράδυ (16/7), ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, την παραίτηση του πρωθυπουργού Γκαμπριέλ Ατάλ, με τη Γαλλία να διέρχεται μια φάση πρωτόγνωρης πολιτικής ακροβασίας, καθώς δεν υπάρχει έως τώρα κάποιος άλλος για να πάρει τη θέση του. Ως εκ τούτου, ο Ατάλ θα παραμείνει μέχρι την άφιξη του αντικαταστάτη του, χειριζόμενος τις «τρέχουσες υποθέσεις». Θα υπάρξει δηλαδή μία προσωρινή κατάσταση, η οποία δεν αποκλείεται να είναι και κάποιων εβδομάδων, δηλαδή έως το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, που αρχίζουν σε 10 ημέρες.

Σε ό,τι αφορά τον αντικαταστάτη του, ο οποίος υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσε να προέλθει από τους κόλπους μεγαλύτερου σε έδρες κόμματος, δηλαδή του Νέου Λαϊκού Μετώπου της αριστεράς, το τοπίο εξακολουθούσε και σήμερα να είναι νεφελώδες, λόγω της αδυναμίας των αριστερών κομμάτων να καταλήξουν σε ένα κοινής -μεταξύ τους- αποδοχής πρόσωπο. Μία αδυναμία που σταδιακά προσλαμβάνει διαστάσεις ρήξης, με τα αριστερά κόμματα να φιλονικούν δημοσίως για το αδιέξοδο και να επιρρίπτουν ευθύνες το ένα στο άλλο.

French President Emmanuel Macron is set to accept his prime minister’s resignation.

Gabriel Attal resigned after the recent election results, but Macron asked him to stay for the time being. Attal will stay on to lead a caretaker government until after the Olympics. pic.twitter.com/SloY2wEHbC

— CGTN Europe (@CGTNEurope) July 16, 2024