Αστεροειδής «Apophis»: Πότε θα περάσει ξυστά από τη Γη

Ένας αστεροειδής μεγαλύτερος από τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι, αναμένεται να περάσει δίπλα από τη Γη το 2029, με τους επιστήμονες μέχρι πρότινος να εκφράζουν την ανησυχία τους για πιθανή πρόσκρουση στον πλανήτη μας. Την εκτίμηση αυτή ελπίζουν να εξετάσουν εξονυχιστικά με την αποστολή «Ramses». Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ένα διαστημόπλοιο θα ταξιδέψει μέχρι τον αστεροειδή «Apophis» για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος, το σχήμα, τη μάζα και τον τρόπο περιστροφής του.

Η αποστολή αυτή αναμένεται επίσης να ρίξει φως στη σύνθεση και την εσωτερική δομή του Apophis, καθώς και στην τροχιά του, και θα διερευνήσει τις αλλαγές του αστεροειδούς καθώς περνά μέσα σε 32.000 χιλιόμετρα από τη Γη – περίπου το ένα δέκατο της απόστασης από τη Σελήνη την Παρασκευή 13 Απριλίου 2029.

«Κανένας αστεροειδής δεν αναμένεται να πλησιάσει τόσο κοντά στη Γη για τα επόμενα μερικά χιλιάδες χρόνια» δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου του προγράμματος διαστημικής ασφάλειας της ESA, Δρ Χόλγκερ Κραγκ, προσθέτοντας ότι «αν ο ουρανός είναι καθαρός, θα μπορεί κανείς να τον δει με γυμνό μάτι». Ο Apophis αναμένεται να αρχίσει να αλληλεπιδρά με τη Γη, καθώς θα βρεθεί μια «ανάσα» μακριά από τον πλανήτη μας, σύμφωνα με τον Guardian. «Το πεδίο βαρύτητας της Γης θα αναμορφώσει ελαφρώς τον αστεροειδή, αναγκάζοντάς τον να αλλάξει τη μορφή του» είπε, προσθέτοντας ότι η βαρυτική έλξη θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει κατολισθήσεις στην επιφάνεια του αστεροειδούς.

