Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Η πρώτη εμφάνιση του πρώην προέδρου μετά το συμβάν

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ έκανε χθες, με επίδεσμο στο αυτί, θριαμβευτική είσοδο στο συνέδριο της παράταξής του στο Μιλγουόκι, υπό εκκωφαντικές επευφημίες των παριστάμενων, που σηκώθηκαν όρθιοι. Ο πρώην πρόεδρος, που σώθηκε το Σάββατο για μερικά χιλιοστά από την απόπειρα δολοφονίας του, ύψωσε τη γροθιά του προσερχόμενος στην αίθουσα όπου διεξάγεται το συνέδριο του κόμματος, επευφημούμενος από τους συνέδρους που τον ονόμασαν και τυπικά νωρίτερα υποψήφιο της παράταξης στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Αφού χαιρέτισε στελέχη του κόμματος κάθισε, χωρίς να εκφραστεί, υπό το βλέμμα ιδίως του Τζ. Ντ. Βανς, του γερουσιαστή του Οχάιο που επέλεξε για να γίνει αντιπρόεδρός του σε περίπτωση νίκης του. Βουλευτές και δεξιοί σχολιαστές και οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ έσπευσαν να ρίξουν στις γυναίκες φρουρούς τoυ Ντόναλντ Τραμπ το φταίξιμο για την αποτυχία της Μυστικής Υπηρεσίας να τον προστατέψει στην προεκλογική του συγκέντρωση το Σάββατο στην Πενσυλβάνια.

Με τις θεωρίες συνωμοσίας και τις απειλές βίας να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ μετά την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Τραμπ, ένα αφήγημα της δεξιάς είναι ότι η ευθύνη για το φιάσκο εναπόκειται στις γυναίκες και την woke κουλτούρα της οριζόντιας καταπολέμησης των εργασιακών ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων. Οι σεξιστικοί ισχυρισμοί βασίζονται σε παραπλανητικά βίντεο και εικόνες, που υπέστησαν επεξεργασία και αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο από δεξιούς σχολιαστές, influencers και τρολ που επέκριναν ορισμένες γυναίκες πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που μετείχαν στην ομάδα φρουρών του Τραμπ το Σάββατο. Οι πιο συνηθισμένες καταγγελίες κατά των πρακτόρων αναφέρονται στο γεγονός ότι ήταν πολύ μικρόσωμες, υπέρβαρες και σε μία περίπτωση, ανίκανες να χειριστούν τα όπλα τους.

«Αυτή η γυναίκα πράκτορας δεν μπορούσε καν να κρατήσει το όπλο της σήμερα κατά τη διάρκεια της απόπειρας δολοφονίας του Τραμπ» έγραψε η ακροδεξιά Chaya Raichik, που διαχειρίζεται τον εξαιρετικά δημοφιλή λογαριασμό Libs του TikTok, σε μια ανάρτηση στο X σχετικά με ένα βίντεο που φαινόταν να δείχνει μια γυναίκα πράκτορα να παλεύει να τραβήξει το όπλο της από την θήκη εν μέσω του χάους της επίθεσης. Σε μια επόμενη ανάρτηση για το ίδιο θέμα, η οποία έχει προβληθεί 7,2 εκατομμύρια φορές, ο Raichik έγραψε αναφερόμενη στον θάνατο ενός μέλους του ακροατηρίου του Τραμπ στη συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια: «Η κουλτούρα DEI (διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη) σκότωσε κάποιον». O συντηρητικός Influencer Γκίντερ Ίγκλμαν προέτρεψε την πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσία να γυρίσει σπίτι της για να φτιάχνει… σάντουιτς.

Ο δεξιός πολιτικός σχολιαστής Μπένι Τζόνσον έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι το κενό ασφαλείας στην συγκέντρωση του Τραμπ συνιστά «απόλυτη ταπείνωση για αυτό το σωρό γυναίκες πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών» και ότι «Οι Μυστικές Υπηρεσίες κάνουν τους Προέδρους λιγότερο ασφαλείς» σε μια ανάρτηση που συγκέντρωσε πάνω από οκτώ εκατομμύρια προβολές. Εκατοντάδες δημοσιεύσεις στην ίδια πλατφόρμα προβαίνουν σε παρόμοιους ισχυρισμούς και δεκάδες εξ αυτών συγκέντρωσαν πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές, σύμφωνα με ερευνητές στο Advance Democracy, μια ΜΚΟ που διεξάγει έρευνα δημοσίου ενδιαφέροντος. Η πολυσυλλεκτικότητα στις προσλήψεις έχει αναχθεί σε καυτό ζήτημα για τους Ρεπουμπλικάνους τους τελευταίους μήνες, με σχολιαστές να αποδίδουν σε αυτήν μύρια όσα προβλήματα, από την κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης μέχρι τα προβλήματα ασφαλείας της Boeing.

