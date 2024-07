Κατά συρροή δολοφόνος Κένυα: Χειροπέδες σε 33χρονο – Ομολόγησε ότι σκότωσε 42 γυναίκες

Συνελήφθη σήμερα (15/7) ο κατά συρροή δολοφόνος γυναικών στην πρωτεύουσα της Κένυας, Ναϊρόμπι, στο πλαίσιο της έρευνας μετά τον εντοπισμό ακρωτηριασμένων πτωμάτων γυναικών σε χωματερή. «Σήμερα το πρωί συλλάβαμε τον βασικό ύποπτο», ηλικίας 33 ετών, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της διεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών Αμίν Μοχάμεντ. «Έχουμε να κάνουμε με κατά συρροή δολοφόνο, έναν ψυχοπαθή κατά συρροή δολοφόνο που δεν σέβεται την ανθρώπινη ζωή», πρόσθεσε ο Μοχάμεντ. Ο συλληφθείς Κόλινς Τζουμάισι Καλούσα, «ομολόγησε ότι προσέλκυσε, σκότωσε και πέταξε 42 πτώματα γυναικών στη χωματερή», σημείωσε ο Μοχάμεντ. Μία ματσέτα, «την οποία κατά τη γνώμη μας χρησιμοποιούσε για να διαμελίσει τα θύματα», εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του υπόπτου, που βρίσκεται περίπου 100 μέτρα από τη χωματερή, εξήγησε ο επικεφαλής της διεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών.

Why aren’t trained professionals and 846 million in disaster management retrieving the bodies ? https://t.co/v4IwbvdUAj

Security agencies have trained professionals for this

«Έχουμε και έναν δεύτερο ύποπτο, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του το τηλέφωνο ενός από τα θύματα», συνέχισε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Τα πρώτα πτώματα διαμελισμένων γυναικών είχαν εντοπιστεί την Παρασκευή σε μια χωματερή. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της διεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών, το πρώτο θύμα ήταν η σύζυγος του βασικού υπόπτου, την οποία «στραγγάλισε» και διαμέλισε. Οι ηλικίες των θυμάτων είναι μεταξύ 18 και 30 ετών και δολοφονήθηκαν όλες με τον ίδιο τρόπο, τόνισε ο Μοχάμεντ.

NEW: 5 more bodies in sacks have been pulled out of Kware in Nairobi’s Mukuru kwa Njenga.

Police are investigating how and when they got there and who dumped them pic.twitter.com/eORzUT8j2t

— Larry Madowo (@LarryMadowo) July 13, 2024