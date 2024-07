Γάμος Ινδία – πόσο κόστισε: Το αστρονομικό ποσό που δαπανήθηκε για το γεγονός της χρονιάς

Έχουμε δει πολλούς βασιλικούς γάμους τα τελευταία χρόνια – αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τον γάμο του Ανάντ Αμπάνι και της Ραντίκα Μερκάντ, κληρονόμου του πλουσιότερου άνδρα στην Ινδία, που κόστισε 563 εκατομμύρια λίρες. Ο γιος του πλουσιότερου Ινδού και η κληρονόμος φαρμακευτικής εταιρείας παντρεύτηκαν στη Βομβάη αυτό το Σαββατοκύριακο (13-14/7) ενώπιον 5.000 από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν η Κιμ και η Κλόε Καρντάσιαν, οι πρώην Βρετανοί πρωθυπουργοί Μπόρις Τζόνσον και Τόνι Μπλερ, καθώς και η ηθοποιός Πριγιάνκα Τσόπρα και ο τραγουδιστής σύζυγός της Νικ Τζόνας.

Αλλά σε μια χώρα όπου εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φτώχειας, οι εορτασμοί προκάλεσαν τόσο θυμό όσο και περιέργεια. Αρκεί μόνο να πούμε πως για τον τριήμερο γαμήλιο εορτασμό που πραγματοποιήθηκε στον ακριβότερο χώρο στον κόσμο, οι Αμπάνι φέρεται να έκλεισαν 100 ιδιωτικά τζετ για να μεταφέρουν τους καλεσμένους στην Ινδία από όλο τον πλανήτη. Κάθε 5άστερο ξενοδοχείο στη Βομβάη είχε κλειστεί για διαμονή των καλεσμένων, με την οικογένεια Αμπάνι να καλύπτει φυσικά, το κόστος.

Spectacular visual show here in Mumbai at the Ambani wedding. Here with PM Modi, hundreds of CEOs, Bollywood stars, spiritual leaders… My first Indian wedding… Wow! pic.twitter.com/VS5rAYIow0

Οι πολυήμεροι εορτασμοί για τους 29χρονους, οι οποίοι κόστισαν 15 φορές περισσότερο από το γλέντι του Χάρι και της Μέγκαν που κόστισαν 34 εκατομμύρια λίρες, ξεκίνησαν με ένα προγαμιαίο πάρτι τον Μάρτιο, στο οποίο η Ριάνα έδωσε συναυλία μπροστά σε 1.200 καλεσμένους. Η Ριάνα μάλιστα, λέγεται ότι πήρε 5 εκατομμύρια λίρες για την 90λεπτη εμφάνισή της, ενώ ολόκληρη η εκδήλωση κόστισε 126 εκατομμύρια λίρες. Ακολούθησε μια κρουαζιέρα 94,5 εκατομμυρίων λιρών στη Μεσόγειο για 800 καλεσμένους, κατά την οποία έδωσαν συναυλίες οι Κέιτι Πέρι, Backstreet Boys και Pitbull. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, την περασμένη εβδομάδα έκαναν έναν άλλο, πιο παραδοσιακό προγαμιαίο πάρτι στο οποίο εμφανίστηκε ο Τζάστιν Μπίμπερ έναντι 7 εκατομμυρίων λιρών.

Η τελευταία γαμήλια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στη Βομβάη, με την αστυνομία να προειδοποιεί ότι θα υπήρχε συνεχές κυκλοφοριακό κομφούζιο από τις 12 έως τις 15 Ιουλίου γύρω από το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, καθώς οι χιλιάδες προμηθευτές, καλεσμένοι και η ασφάλεια κατέφθαναν στο χώρο.

Return gift from Mukesh bhai to the Rihannas, Khans & Drugwoodiyas .

Just look at who all the Ambanis are making do aarthi ….

No one can even think of surpassing this climax…!!

Anant Ambani’s pre-marriage celebrations end….!! pic.twitter.com/cA5LofaKkj

