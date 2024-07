Αγελάδες – Καμίλα: Το απίστευτο σκηνικό μπροστά στο βασιλικό ζεύγος!

Η βασίλισσα Καμίλα γέλασε δυνατά αφού δύο αγελάδες καβάλησαν η μία την άλλη κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος παρακολουθούσε σοβαρός. Η βασίλισσα, η οποία γίνεται 77 ετών αυτή την Τετάρτη, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα γέλια της σε μια εκδήλωση στο Τζέρσεϊ, όταν μια αγελάδα καβάλησε την άλλη σε ένα μαντρί την ώρα που τις έβλεπε.

Ο Κάρολος και η Καμίλα βρίσκονταν μαζί, καθώς τους παρουσιάστηκε επίσημα το κοπάδι των επτά αγελάδων ως δώρο. Η Καμίλα έσκυψε να χαϊδέψει ένα από τα ζώα, όταν ένα άλλο το καβάλησε.

Η εκδήλωση ήταν μέρος της τελετής υποδοχής του βασιλιά και της βασίλισσας, οι οποίοι πραγματοποιούν διήμερη επίσκεψη στα Νησιά της Μάγχης για πρώτη φορά από το 2012.

Η Καμίλα ξέσπασε σε γέλια μαζί με το πλήθος, καθώς οι αγελάδες έκαναν μια… παιχνιδιάρικη επίδειξη για εκείνη, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος φαινόταν λίγο πιο ξαφνιασμένος – αλλά τον είδαν να χαμογελάει.

The Jersey cows caused the Queen some amusement as one briefly mounted the other #royalvisitjersey pic.twitter.com/8D4dxkja1t

— Victoria Ward (@victoria_ward) July 15, 2024