Κόμο: Ο Φάμπρεγκας τα δίνει όλα για την ομάδα

Η Κόμο αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στην Serie A έπειτα από τον φετινό προβιβασμό της και καλείται να ενισχυθεί κατάλληλα για να ανταποκριθεί στις καινούργιες απαιτήσεις, με τον Σεσκ Φάμπρεγκας να έχει ήδη επιλέξει ένα δυνατό όνομα για τη γραμμή κρούσης και συγκεκριμένα τον Άντονι Μαρσιάλ.

Ο Γάλλος επιθετικός έμεινε φέτος ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποχωρώντας από το “Ολντ Τράφορντ” έπειτα από 9 χρόνια παρουσίας και αναζητεί την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη, δίχως ωστόσο να έχει έρθει σε συμφωνία μέχρι στιγμής με κάποιον σύλλογο.

Σύμφωνα λοιπόν με την Gazzetta dello Sport, η Κόμο μετά την απόκτηση του Μπελότι από την Ρόμα αισθάνεται αυτοπεποίθηση πως θα καταφέρει να φέρει εις πέρας τη μεταγραφή, με την ίδια να καταθέτει πρόταση και στον 28χρονο Γάλλο στράικερ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Μαρσιάλ δεν αποτελεί τον μοναδικό πρώην παίκτη των “Κόκκινων Διαβόλων” για τον οποίον ενδιαφέρεται η ομάδα του Ισπανού coach, καθώς παράλληλα προχωρά η υπόθεση του επίσης ελεύθερου Ράφαελ Βαράν.

🚨🔵 Como are optimistic to get Raphael Varane deal done by next week as negotiations are progressing well.

Cesc Fabregas wants Varane and he’s keen on the move, with final details being clarified.

Exclusive story, to be confirmed soon. 👀🇫🇷 pic.twitter.com/pXSeeqtxyH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2024