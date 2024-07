Copa America: Μέσι, Ντι Μαρία και Οταμέντι σήκωσαν το τρόπαιο

Ο Άνχελ Ντι Μαρία είπε το δικό του “αντίο” στην Εθνική Αργεντινής, με έναν τρόπο βγαλμένο από παραμύθι, καθώς συνδυάστηκε με την κατάκτηση του Copa America.

Ο πολύπειρος άσος κατά τη διάρκεια της αλλαγής του στο 117ο λεπτό για να περάσει στην θέση του ο Οταμέντι, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ενώ μετά το τέλος του παιχνιδιού εξέφρασε τα συναισθήματά του, μέσω δηλώσεων.

“Ήταν γραφτό, ήταν αυτός ο τρόπος. Το ονειρεύτηκα, ονειρεύτηκα ότι αποσύρθηκα έτσι. Έχω τόσο όμορφα συναισθήματα. Είμαι αιώνια ευγνώμων σε αυτή τη γενιά που με έκανε να πετύχω ό,τι επιζητούσα τόσο πολύ”

Ο Λιονέλ Μέσι, που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 66ο λεπτό, ύψωσε μαζί με τους Άνχελ ντι Μαρία και Οταμέντι το τρόπαιο στον ουρανό του Hard Rock Stadium. Οι τρεις παίκτες είναι οι μεγαλύτεροι της ομάδας. Αναλυτικά ο Μέσι είναι 37, ο Ντι Μαρία είναι 36, αλλά και ο Οταμέντι είναι 36.

Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε για ακόμα μία φορά ιστορία, καθώς έγινε ο παίκτης με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του ποδοφαίρου. Συγκεκριμένα, έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα τρόπαια στην ιστορία, προσπερνώντας τον Ντάνι Άλβες.

Ο Ντάνι Άλβες κατέκτησε στην καριέρα του 44 τίτλους και ο Μέσι κατέκτησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/7) τον 45ο της μεγάλης ποδοσφαιρικής του σταδιοδρομίας.

1 Παγκόσμιο Κύπελλο

2 Copa America

1 Finalissima

1 χρυσό μετάλλιο Ολυμπιακών Αγώνων

1 Παγκόσμιο Νέων

4 Champions League

3 ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ

3 Παγκόσμια Συλλόγων

10 πρωταθλήματα Ισπανίας

7 Κύπελλα Ισπανίας

8 Σούπερ Καπ Ισπανίας

2 πρωταθλήματα Γαλλίας

1 Σούπερ Καπ Γαλλίας

1 Λιγκ Καπ

🇦🇷 Lionel Messi, most decorated player with 45 titles including one more Copa América from tonight! ✨ pic.twitter.com/SXwpgGBesh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2024