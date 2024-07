Μητσοτάκης – απόπειρα κατά Τραμπ: «Απαράδεκτη η πολιτική βία»

Τον αποτροπιασμό του για τη δολοφονική απόπειρα εις βάρος της ζωής του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα με ανάρτησή του στο Twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η πολιτική βία είναι απαράδεκτη στις δημοκρατικές μας κοινωνίες.

Του ευχόμαστε πλήρη και ταχεία ανάρρωση. Εκφράζουμε επίσης τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των παριστάμενων που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν στην επίθεση», αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο X.

Appalled by the attack on former President Trump. Political violence is unacceptable in our democratic societies. Wishing him a full and swift recovery. We also extend our heartfelt sympathies to the families of the bystanders who lost their lives or were injured in the attack.

Στο Λευκό Οίκο επέστρεψε εσπευσμένα ο Τζο Μπάιντεν προκειμένου να συμεττάσχει σε ενημέρωση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος να μείνει όλο το Σαββατοκύριακο στο Ντελαγουέαρ και να μεταβεί στη συνέχεια στο Τέξας.

«Αύριο το πρωί στον Λευκό Οίκο, θα λάβει μια πλήρη ενημέρωση από αξιωματούχους της εθνικής ασφάλειας και των αρχών επιβολής του νόμου», ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σε δήλωσή του το Σάββατο (13/7). Ο Μπάιντεν μίλησε με τον Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς. Ο Μπάιντεν δήλωσε νωρίτερα ότι είναι ευγνώμων που ο Τραμπ είναι ασφαλής. Καταδίκασε τους πυροβολισμούς και κάλεσε τη χώρα να ενωθεί, λέγοντας: «Δεν υπάρχει χώρος στην Αμερική για αυτού του είδους τη βία».

President Biden condemned the shooting incident at Trump’s rally in Pennsylvania on Saturday. “We cannot allow for this to be happening,” Biden said. “We cannot be like this. We cannot condone this.”

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στη σκηνή, είχε ξεκινήσει πριν έξι λεπτά την ομιλία του σε ανοικτή προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, κάτω από τον καυτό ήλιο. Ξαφνικά ακούγονται πυροβολισμοί. Ακολουθούν φωνές τρόμου. Θεατές πέφτουν στο έδαφος. Ο Τραμπ αμέσως πιάνει το δεξί του αφτί, κοιτάζει το αίμα στο χέρι του και γρήγορα πέφτει στο έδαφος πίσω από το πόντιουμ. Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service) τρέχουν αμέσως πάνω στη σκηνή και πέφτουν πάνω στον Ρεπουμπλικάνο για να τον καλύψουν, ενώ άλλα μέλη των δυνάμεων της τάξης ανεβαίνουν επίσης στη σκηνή κρατώντας τουφέκια. Ακολουθούν και άλλοι πυροβολισμοί.

Οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας κρατούν τον Τραμπ στο έδαφος 25 δευτερόλεπτα. Κάποιος φωνάζει: «ο δράστης είναι νεκρός!». Κάποιος άλλος ακούγεται να λέει δυνατά: «πάμε!» καθώς πολλοί άνθρωποι από το πλήθος συνεχίζουν να ουρλιάζουν. Τα μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας στήνουν τον Τραμπ στα πόδια του. Το κόκκινο καπελάκι με το σύνθημα «Make America Great Again» του έχει πέσει, τρέχει αίμα από το αφτί του και έχει ματώσει το πρόσωπό του.

Trump yelling “Fight. Fight,” after getting grazed by a bullet in the ear, an inch from ending his life.

No panic. No crawling on his knees to safety. The man stands up, faces the crowd, and yells “Fight.”

Historic footage. Just incredible.

