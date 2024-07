Τραμπ πυροβολισμοί: «Πάγωσε» η Αμερική από την απόπειρα δολοφονίας του υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ

Σοκ και κατάσταση συναγερμού έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η επίθεση που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) εναντίον του υποψηφίου για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Πενσυλβάνια. Δέχθηκε πυρά, πιθανώς από όπλο και λίγο μετά αποχώρησε με αίματα από στη σκηνή. Ένας θεατής σκοτώθηκε και δύο τραυματίσθηκαν σοβαρά ενώ νεκρός είναι και ο δράστης της επίθεσης, τον οποίο και εξουδετέρωσαν οι μυστικές υπηρεσίες.Ο δράστης της επίθεσης βρισκόταν σε σημείο εκτός του συγκεντρωμένου πλήθους και σε θέση υψηλότερη ώστε να έχει καλό στόχο. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 20χρονο άνδρας από την Πενσιλβάνια, μετέδωσε δημοσιογράφος του CNN επικαλούμενος πηγές. Σύμφωνα με ανάρτηση του δημιοσιογράφου στο Χ, το FBI έχει ταυτοποιήσει τον άνδρα.

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 18:15 (1:15 ώρα Ελλάδας). Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χρειάστηκε να απομακρυνθεί από προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια εξαιτίας πυρών χθες Σάββατο, ανακοίνωσε πως τραυματίστηκε από σφαίρα η οποία «διαπέρασε» το δεξί αυτί του. «Χτυπήθηκα από σφαίρα η οποία διαπέρασε το πάνω μέρος του δεξιού μου αυτιού», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, προσωπικού του δημιουργήματος. «Είναι απίστευτο πως μπόρεσε να γίνει κάτι τέτοιο στη χώρα μας», πρόσθεσε. Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος βγήκε από νοσοκομείο όπου του προσφέρθηκαν φροντίδες μετά τον τραυματισμό του και όπως έγινε γνωστό σκοπεύει να μεταβεί στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος το οποίο ξεκινά αύριο Δευτέρα, ανακοίνωσε η προεκλογική του ομάδα. «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλά» και «ανυπομονεί να σας συναντήσει όλους στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν όπου θα διεξαχθεί αυτό το μεγάλο συνέδριο από τις 15 ως τις 18 Ιουλίου», επεσήμαναν η προεκλογική ομάδα του υποψήφιου και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον προκάτοχο και αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές, ενώ νωρίτερα, η προεδρία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο κ. Μπάιντεν θα επιστρέψει εσπευσμένα στην Ουάσιγκτον από την κατοικία του στο Ντέλαγουερ. Νωρίτερα διάγγελμά του που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε στο ότι «δεν υπάρχει καμιά θέση στην Αμερική για τη βία αυτού του είδους», την οποία χαρακτήρισε «άρρωστη», υπογραμμίζοντας πως «οι πάντες πρέπει να την καταδικάσουν». Ο κ. Τραμπ, είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν, θα έπρεπε να μπορεί να εκφωνήσει την ομιλία του ειρηνικά, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, προσθέτοντας πως το συμβάν ήταν ανεπίτρεπτο.

