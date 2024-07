Τραμπ απόπειρα δολοφονίας: Ο διάλογος με τους αστυνομικούς την στιγμή που τον φυγαδεύουν

Λίγες στιγμές μετά τους πυροβολισμούς στη συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, ο Ντόναλντ Τραμπ εθεάθη με αίμα στο αυτί και το μάγουλό του ενώ οι άνδρες της ασφάλειάς του τον έδιωχναν βιαστικά από το βήμα τη ομιλίας του. Ο Τραμπ ήταν στη μέση της ομιλίας όταν ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί. Φάνηκε να σφίγγει το αυτί του και να πέφτει στο έδαφος καθώς πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών τον περικύκλωσαν για να τον φυγαδεύσουν. «Κατέβα, κατέβα, κατέβα», τον προτρέπει ο ένας, ενώ την ίδια ακούγεται ακόμα ένας πυροβολισμός και μια γυναίκα ουρλιάζει. Ακούγονται πολλές φωνές των πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας. «Πάνω!» ακούγεται να λέει ένας. Ο Τραμπ φαίνεται επίσης να λέει κάτι χωρίς η φράση του να είναι ευκρινής. Την ίδια ώρα περισσότεροι πράκτορες ανεβαίνουν στο βήμα, κάποιοι κρατώντας όπλα εφόδου. Οι υποστηρικτές του Τραμπ στο βάθος φαίνονται σοκαρισμένοι, ενώ κάποιοι τραβούν βίντεο τα διαδραματιζόμενα.

Αφού έμαθαν ότι ο δράστης των πυροβολισμών ήταν νεκρός ο Τραμπ και οι πράκτορες σηκώνονται όρθιοι και ακολουθεί ο διάλογος:

Τραμπ: «Αφήστε με να πάρω τα παπούτσια μου, αφήστε με να πάρω τα παπούτσια μου».

Άντρας ατζέντης: «Σας κατάλαβα κύριε, σας κατάλαβα κύριε».

Τραμπ: «Αφήστε με να πάρω τα παπούτσια μου».

Ανδρας πράκτορας: «Περιμενετε, το κεφάλι σας είναι ματωμένο».

Ατζέντης Τραμπ: «Κύριε, πρέπει να μετακομίσουμε στο…»

Τραμπ: «Αφήστε με να πάρω τα παπούτσια μου».

Γυναίκα πράκτορας: «Εντάξει»

Τραμπ: «Περίμενε, περίμενε, περίμενε».

Στη συνέχεια, υψώνει τη γροθιά στο πλήθος ψυθιρίζοντας λέξη «αγωνισθείτε» τρεις φορές – με το πλήθος να ζητωκραυγάζει με την κίνησή του, σύμφωνα με το CNNi.

Ο Τραμπ και η ομάδα των μυστικών υπηρεσιών απομακρύνονται από το βήμα και κατευθύνονται προς τα αυτοκίνητα καθώς το πλήθος φωνάζει ρυθμικά «ΗΠΑ ΗΠΑ ΗΠΑ».

Λανθασμένους χειρισμούς από τους άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, που ήταν επιφορτισμένοι με την ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ, βλέπουν πρώην πράκτορες του FBI και υπεύθυνοι ασφαλείας μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, αποκαλύπτοντας όλους τους λόγους που η κατάληξη θα μπορούσε να ήταν μοιραία. Ήδη η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ κάλεσε τη διευθύντρια των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ Κίμπερλι Τσιτλ να καταθέσει σε ακρόαση που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουλίου.

Απαντώντας στις επικρίσεις ο εκπρόσωπος των Μυστικών Υπηρεσιών Άντονι Γκουλιέλμι σε νέα ανακοίνωση που εξέδωσε, μετά και την κλήση της διευθύντριας σε ακρόαση στις 22 Ιουλίου,είπε ότι κυκλοφορεί ένας «αναληθής ισχυρισμός» ότι ενα μέλος της ομάδας ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ενισχύσεις και το αίτημα απορρίφθηκε.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF

«Αυτό είναι απολύτως ψευδές. Στην πραγματικότητα προσθέσαμε άτομα καθώς και εξοπλισμό λόγω του αυξημένου ρυθμού της εκστρατείας», τόνισε ο Γκουλιέλμι. Οι περισσότεροι διατυπώνοντας ερωτηματικά για κενά ασφαλείας και στέκονται στο γεγονός του πώς δεν έγινε σωστή αυτοψία του χώρου και δεν σφραγίστηκε το σημείο από όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί παρότι ήταν πολύ κοντά στο χώρο της συγκέντρωσης.

Το επιχείρημα λογικό όχι μόνο γιατί ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς κατάφερε να ρίξει πέντε πυροβολισμούς, τραυματίζοντας το Τραμπ και άλλα δύο άτομα, ενώ ένα άλλο έπεσε νεκρό, πριν εξουδετερωθεί από τα πυρά ελεύθερου σκοπευτή. Αυτό γιατί η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι τελείως διαφορετική αν ο Κρουκς είχε συνεργό ή συνεργούς που θα μπορούσαν να συνεχίσουν να πυροβολούν κατά του Τραμπ σκοτώνοντας τον. Άλλοι πάλι σημειώνουν πόσο επικίνδυνες είναι οι ανοικτές συγκεντρώσεις σε αντίθεση με εκείνες που γίνονται σε κλειστούς χώρους και υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος.

Ο Στιβ Μουρ, ένας συνταξιούχος ειδικός πράκτορας του FBI, ο οποίος εργάστηκε για δύο χρόνια ως ελεύθερος σκοπευτής, δήλωσε στο CNNi ότι η ταράτσα θα έπρεπε να είχε φρουρηθεί. Ένας άλλος συνταξιούχος πράκτορας του FBI, ο Μπόμπι Τσακόν, δήλωσε επίσης στο CNNi ότι εξεπλάγη που κανείς δεν φρουρούσε την ταράτσα, την οποία αποκάλεσε «το τέλειο σημείο». «Αυτό το κτήριο… είναι το πλησιέστερο κτήριο με σαφή οπτική επαφή με το σημείο όπου βρισκόταν η σκηνή. Είμαι σοκαρισμένος που δεν είχαν κάποιον στην ταράτσα», δήλωσε ο Τσακόν.

Από την πλευρά του ο Μουρ είπε ότι «το γεγονός ότι κάποιος άφησε αυτή την οροφή χωρίς παρακολούθηση, χωρίς φύλαξη» θα μπορούσε να είναι ένα ελάττωμα στο σχεδιασμό ή στην εκτέλεση.«Θα μπορούσαν να είχαν σχεδιάσει αυτή τη στέγη και ίσως να συνέβη κάτι στο σχεδιασμό ή στην εκτέλεση του σχεδίου όπου έμεινε αφύλακτη», είπε.

Ενώ οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας μπορεί να είχαν ειδοποιηθεί για τη θέση του δράστη, θα μπορούσαν να έχουν καλή οπτική επαφή, πρόσθεσε ο Μουρ. «Δεν μπορείς απλά να πεις, Ω, υπάρχει κάποιος εκεί πέρα σε μια στέγη» και να τον πυροβολήσεις», δήλωσε ο Μουρ. «Αυτό που θα κάνουν είναι να κοιτάζουν, να περιμένουν, μέχρι να δουν ένα όπλο. Το πρόβλημα είναι ότι σε εκείνη την περιοχή στην ταράτσα, θα μπορούσε να υπάρχει ένας ελαφρύς τοίχος που να τον καλύπτει, να τον κρύβει».

Age isn’t the issue in this election, it’s stamina. Trump showed he had plenty of it. Unfazed. pic.twitter.com/hcCX9glF5e

— Russell Brand (@rustyrockets) July 13, 2024