Πυροβολισμοί Γερμανία: Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στη νότια Γερμανία για περιστατικό με πυροβολισμούς, ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής 14/07 στο Lautlingen στο κρατίδιο της Βάδης- Βυρτεμβέργης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να είναι κυνηγός, ο οποίος άνοιξε πυρ κατά του κόσμου, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό του. Στο σημείο έχουν σπεύσει πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας καθώς και δύο ελικόπτερα διάσωσης.

🚨🇩🇪BREAKING: SHOOTING RAMPAGE IN GERMANY LEAVES MULTIPLE DEAD

A shooting rampage in Lautlingen, Germany’s Baden-Württemberg, has left several dead and others injured.

The suspect is reportedly a hunter.

No details have been released by police, and the motive remains unclear.… pic.twitter.com/2WFEmOwo1o

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 14, 2024