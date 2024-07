Δρ Ρουθ σεξολόγος: Πέθανε η “εμβληματική” φιγούρα της ποπ κουλτούρας

Η Δρ Ρουθ Γουεστχάιμερ, η πρόσχαρη, μικροκαμωμένη σεξολόγος που έγινε φιγούρα της ποπ κουλτούρας καθώς ενθάρρυνε τους Αμερικανούς να κάνουν σεξ συχνά, με ασφάλεια και με φαντασία, πέθανε σε ηλικία 96 ετών, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post. Η Γουεστχάιμερ πέθανε την Παρασκευή στο σπίτι της στο Μανχάταν, αναφέρει η εφημερίδα επικαλούμενη τον εκδότη της. Η Δρ Ρουθ διέφυγε από τη ναζιστική Γερμανία όταν ήταν παιδί. Είχε πει ότι έμαθε για πρώτη φορά για το σεξ όταν ήταν 10 ετών και βρήκε σε ένα κλειδωμένο ντουλάπι το «εγχειρίδιο γάμου» των γονιών της. Όσα διάβασε σε εκείνες τις σελίδες την οδήγησαν χρόνια μετά σε μια καριέρα που περιλάμβανε διεθνή φήμη, βιβλία, εκπαιδευτικά βίντεο, διαλέξεις, μια ραδιοφωνική εκπομπή, αμέτρητες εμφανίσεις στην τηλεόραση, μια στήλη σε εφημερίδες, ακόμη και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το Good Sex.

Γνωστή παγκοσμίως μόνο με το μικρό της όνομα, η Δρ Ρουθ, μια γυναίκα με ύψος μόλις 1,40, χαρακτηριστική γερμανική προφορά και πάντα με καλή διάθεση, κήρυττε τη χαρά του καλού σεξ και, ιδίως, του ασφαλούς σεξ. Η γυναίκα που επρόκειτο να γίνει γκουρού του σεξ έχασε την παρθενιά της στα 17 της, μια έναστρη νύχτα, στον αχυρώνα ενός κιμπούτς. Αργότερα, στην αυτοβιογραφία της, το βιβλίο All in a lifetime που κυκλοφόρησε το 2001, έγραφε ότι όταν δύο άνθρωποι είναι ερωτευμένοι, η πρώτη εμπειρία «μπορεί να είναι πολύ ευχάριστη». Καθώς υποστήριζε με θέρμη την αντισύλληψη, στο ίδιο βιβλίο επέκρινε τον εαυτό της επειδή εκείνες τις πρώτες φορές δεν πήρε μέτρα προφύλαξης. Απέφυγε επίσης να αποκαλύψει ποιος ήταν ο σύντροφός της, επειδή διατήρησε φιλικές σχέσεις μαζί του αλλά και τη σύζυγό του. Η ίδια η Δρ Ρουθ ήταν προϊόν μιας απρογραμμάτιστης, εκτός γάμου εγκυμοσύνης. Η μητέρα της εργαζόταν ως οικονόμος στην οικογένεια του πατέρα της, στη Φραγκφούρτη, όταν έμεινε έγκυος. Το νεαρό ζευγάρι παντρεύτηκε στη συνέχεια και το παιδί τους, η Καρόλα Ρουθ Ζίγκελ, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1928.

Η Ρουθ ήταν 10 ετών όταν οι Ναζί πήραν τον πατέρα της από το σπίτι τους στη Φραγκφούρτη. Έξι εβδομάδες αργότερα, η μητέρα της την έστειλε σε ένα ορφανοτροφείο στην Ελβετία. Το 1941 σταμάτησε να λαμβάνει γράμματα από τους γονείς της και αργότερα έμαθε ότι είχαν σκοτωθεί στο Ολοκαύτωμα. Στα 16 της μετανάστευσε στην Παλαιστίνη και εντάχθηκε στη Χαγκάνα, μια εβραϊκή παραστρατιωτική οργάνωση. «Έμαθα να συναρμολογώ ένα όπλο στο σκοτάδι και εκπαιδεύτηκα ως ελεύθερη σκοπεύτρια, ώστε να μπορώ να πετυχαίνω το κέντρο του στόχου κάθε φορά», έγραψε σε ένα άρθρο γνώμης το 2010 στην εφημερίδα New York Times.

Breaking news: Ruth Westheimer, a child survivor of the Holocaust who became known to millions as Dr. Ruth, the perky sex therapist whose frankness on her radio and television call-in shows made her a go-to guide for tips on the art, has died. She was 96. https://t.co/NwME5qWgjI

— The Washington Post (@washingtonpost) July 13, 2024