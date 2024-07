Ισπανία – Αγγλία τελικός Euro 2024: Και ναι! Τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία!

Ισπανία, η κορυφαία της Ευρώπης! Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε νίκησε την Αγγλία με 2-1 στον τελικό του Euro 2024 και κατέκτησε για 4η φορά το τρόπαιο, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα, κάνοντας το απόλυτο σε νίκες στη διοργάνωση που έγινε στη Γερμανία. Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, η Ισπανία ήταν η ομάδα που είχε στην κατοχή της την μπάλα, προσπαθώντας να κερδίσει μέτρα προς τα καρέ της Αγγλίας. Οι Ίβηρες κυκλοφόρησαν πολύ την μπάλα, ψάχνοντας κάποιο κενό “διάδρομο” και παίζοντας κυρίως από τα αριστερά με τον Νίκο Γουίλιαμς, με τα “τρία λιοντάρια” να βρίσκονται σε θέση άμυνας.

Η Αγγλία έδειξε πολύ προσεκτική στις κινήσεις της στο χώρο του κέντρου. Μετά το 15λεπτο, όμως, είχε ένα καλό διάστημα, βγαίνοντας μπροστά από τα δεξιά, με τους Σάκα και Γουόκερ (από εκεί βγήκαν κάποιες καλές μπαλιές, αλλά ο Κέιν ήταν πολύ καλά κλεισμένος). Η Ισπανία συνέχισε να έχει τον έλεγχο του ματς, χωρίς να μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Απ’ την άλλη, κάποια σουτ που έκαναν οι παίκτες των “λιονταριών”, βρήκαν σε αμυνόμενους και δεν έφεραν σε δύσκολη θέση τον Σιμόν. Το πρώτο ημίχρονο του τελικού έμεινε στο… μηδέν, με τον Ρόδρι να τραυματίζεται και να γίνεται αλλαγή με την έναρξη της επανάληψης!

Ο Γιαμάλ, αρχικά έγινε κόντρα στη Γαλλία για το EURO 2024, ο μικρότερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής (16 ετών και 362 ημερών) που ξεκινά στη βασική ενδεκάδα ενός ημιτελικού Ευρωπαϊκού ή Παγκόσμιου πρωταθλήματος (παίρνοντας το ρεκόρ που κρατούσε από το 1958 ο Πελέ ο οποίος έπαιξε τότε σε ηλικία 17 ετών και 244 ημερών). Στο 21ο πρώτο λεπτό της ίδιας αναμέτρησης έγινε και ο νεότερος σκόρερ (το ρεκόρ κρατούσε ο Ελβετός Φονλάντεν από το 2004 όταν είχε σκοράρει σε ηλικία 18 ετών και 141 ημερών). Ωστόσο, ο τρομερός νεαρός Γιαμάλ κατέκτησε και σήμερα ένα ακόμη ρεκόρ από τον «Βασιλιά Πελέ» καθώς σε ηλικία 17 ετών και 1 ημέρας έγινε πλέον και ο νεότερος που έχει σε τελικό Ευρωπαϊκού ή Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (ο Πελέ το 1958 στο Παγκόσμιο της Σουηδίας ήταν 17 ετών και 249 ημερών).

17 – Aged 17 years and one day, Spain’s Lamine Yamal is the youngest ever player to feature in a FIFA World Cup or UEFA European Championship final, surpassing Pele’s record from the 1958 World Cup (17y 249d). King. #ESPENG pic.twitter.com/wCD6wac3Zg

— OptaJean (@OptaJean) July 14, 2024