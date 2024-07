Euro 2024 τελικός: Το μήνυμα Αλκαράθ

Δύο τρόπαια θέλουν να πανηγυρίσουν την 14η Ιουλίου 2024 οι Ισπανοί. Το ένα κατακτήθηκε ήδη αφού ο 21χρονος Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε 3-0 σετ τον Νόβακ Τζόκοβιτς και παρέμεινε και φέτος στην κορυφή στο σπουδαιότερο τουρνουά τένις του κόσμου, στο Wimbledon. To άλλο θα κριθεί το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου. Η Εθνική Ισπανίας παίζει με την Εθνική Αγγλίας στον τελικό του Euro 2024 και δεν ήταν δυνατόν ο Κάρλος Αλκαράθ να μην ερωτηθεί για το παιχνίδι μετά τον θρίαμβο του στο Λονδίνο.

«Έκανα τη δουλειά μου, οπότε ας δούμε ποδόσφαιρο! Θα είναι δύσκολο ματς, να δούμε ποιος θα κερδίσει» είπε ο 21χρονος τενίστας και έριξε το μπαλάκι στους συναδέλφους του του ποδοσφαίρου. Ο Αλκαράθ σημείωσε ότι θα δει τον αγώνα στο Λονδίνο μαζί με την ομάδα του. Δεν μπορεί να φύγει από τις εγκαταστάσεις του Wimbledon αφού την Δευτέρα θα φωτογραφηθεί με την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα που κέρδισε τον τίτλο στις γυναίκες.

“I’ve already done my job” 😂

Carlos Alcaraz has done his part, now to watch Spain vs England in the #EURO2024 final…#Wimbledon pic.twitter.com/GRL1ygoz5W

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024