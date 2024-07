Πρωθυπουργός Γαλλίας 2024 εξελίξεις: Σε κλίμα αβεβαιότητας όλη η χώρα

Τον γρίφο του υποψήφιου πρωθυπουργού προσπαθούν να λύσουν τα κόμματα της Αριστεράς στη Γαλλία. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η αριστερή συμμαχία πασχίζει να ενωθεί για να καταλήξει σε ένα όνομα, την ώρα που η χώρα βαδίζει προς την ακυβερνησία. Ο Εμανουέλ Μακρόν ετοιμάζεται να αποδεχθεί την παραίτηση του Γκαμπριέλ Ατάλ και της κυβέρνησής του στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ανοίγοντας τον δρόμο για τον διορισμό του νέου πρωθυπουργού, δήλωσαν πρόσωπα με γνώση επί του θέματος. Αυτό, βέβαια, μπορεί να μη συμβεί και ο Ατάλ και η κυβέρνησή του να συνεχίζουν να ασκούν εξουσία μέχρι τότε.

Όποιο όνομα και αν προτείνει τελικά το Νέο Λαϊκό Μέτωπο μπορεί να είναι λιγότερο σημαντικό από το μέγεθος των εσωτερικών διαφωνιών του, ωστόσο, καθώς παρέχουν ένα άνοιγμα σε άλλους, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας του Μακρόν, προσπαθούν να απομακρύνουν τα πιο μετριοπαθή μέλη. «Βρισκόμαστε σε μια στιγμή, όταν τα πράγματα είναι λίγο μπλοκαρισμένα, που πρέπει να ανοιχτούμε, πρέπει να προτείνουμε διαφορετικές λύσεις» δήλωσε η επικεφαλής των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, στο ραδιόφωνο RMC την Παρασκευή. Είπε ότι αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει κάποιον εκτός της αριστερής συμμαχίας, η οποία αποτελείται κυρίως από τους Σοσιαλιστές, τους Πράσινους, το ακροαριστερό France Unbowed και τους Κομμουνιστές.

Macron announces when he will accept resignation of Prime Minister and government of Francehttps://t.co/rZrhtQ3Odi — RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) July 12, 2024

Σε κλίμα αβεβαιότητας η Γαλλία

Η Γαλλία έχει βυθιστεί σε πολιτική παράλυση από τις εκλογές της Κυριακής, με την Εθνοσυνέλευση να διχάζεται μεταξύ τριών κύριων παρατάξεων, αφού οι ψηφοφόροι απέτρεψαν την προσπάθεια της ακροδεξιάς να αναλάβει την εξουσία. Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο είναι το μεγαλύτερο από αυτές -μπροστά από το κεντρώο κόμμα του Μακρόν και τους συμμάχους του, και το Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λεπέν-, αλλά παραμένει πολύ μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία. Ενώ τα κόμματα τόσο της αριστεράς όσο και της δεξιάς έχουν απορρίψει την έκκληση του Μακρόν για έναν ευρύ συνασπισμό, κάποια μορφή συμμαχίας μεταξύ διαφορετικών πολιτικών ομάδων θα ήταν απαραίτητη για να πλησιάσει την εξασφάλιση της πλειοψηφίας των εδρών για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης.

Υπογραμμίζοντας τις διαφορές εντός της αριστεράς, ο Μανουέλ Μπομπάρ δήλωσε στην τηλεόραση TF1 την Παρασκευή ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει να προέρχεται από το κόμμα με τις περισσότερες έδρες εντός της συμμαχίας, το οποίο φαίνεται να είναι η δική του France Unbowed, αν και οι κοινοβουλευτικές ομάδες δεν θα οριστικοποιηθούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αρνήθηκε, επίσης, να θέσει χρονοδιάγραμμα για τις συζητήσεις. Τόσο ο ίδιος όσο και ο Τοντελιέ δήλωσαν ότι συνεχίζουν να απορρίπτουν την έκκληση του Μακρόν περί συσπείρωσης των «δημοκρατικών δυνάμεων».

#RaceToPower | In June, French President Emmanuel Macron gambled by calling for snap elections. The result has left France in limbo- with a fragmented Parliament, no clear majority and no clear way out of the political crisis.@AnanyaDutta97 brings you this report pic.twitter.com/hhr6dq1kbL — WION (@WIONews) July 10, 2024

Τι ορίζει το γαλλικό σύνταγμα

Σύμφωνα με το γαλλικό σύνταγμα, ο Μακρόν έχει το προνόμιο να διορίζει τον πρωθυπουργό, αλλά η δυνατότητα του κοινοβουλίου να ανατρέψει την κυβέρνηση αποτελεί μια πολύ λεπτή γραμμή. Όπως είπε την Κυριακή, θα περιμένει να δει τη νέα σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης, προτού λάβει μια απόφαση. Ο σημερινός πρωθυπουργός, Γκαμπριέλ Ατάλ, προσφέρθηκε να παραιτηθεί τη Δευτέρα μετά την ήττα, αλλά ο Μακρόν του ζήτησε να παραμείνει προσωρινά στη θέση του, προκειμένου να υπάρξει σταθερότητα. Το Franceinfo ανέφερε νωρίτερα ότι η παραίτηση του Ατάλ θα γίνει δεκτή μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη.

France: Legislative elections: Renaissance group threatened with implosion For sure Macron didn’t see this one coming…the upheaval of the legislative elections has aggravated a phenomenon of chapels and divisions amongst the people of Renaissance and already deputies such as… pic.twitter.com/pPxPG0Xl3s — Freddie Ponton 🇫🇷 (@LFCNewsMedia) July 11, 2024

Υπέρ μιας κυβέρνησης συνασπισμού τάσσονται οι Γάλλοι

Σύμφωνα με τους γαλλικούς συνταγματικούς κανόνες, τα μέλη της απερχόμενης κυβέρνησης που κέρδισαν έδρες στις εκλογές πρέπει να παραιτηθούν πριν από την πρώτη συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλευσης την ερχόμενη Πέμπτη, προκειμένου να προταθούν για καίριους ρόλους στο κοινοβούλιο ή να συμμετάσχουν σε ψηφοφορίες. Ο Ατάλ αναμένεται να γίνει επικεφαλής της πολιτικής του ομάδας στην Κάτω Βουλή. Δημοσκόπηση της Odoxa και της Backbone Consulting για την εφημερίδα Le Figaro έδειξε ότι το 43% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνασπισμού. Το 29% θα προτιμούσε μια τεχνοκρατική διοίκηση και περίπου το 43% υποστήριξε την ιδέα η ομάδα του Μακρόν να συμμαχήσει με την Αριστερά, αλλά χωρίς τη France Unbowed.