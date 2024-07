Νεκρές φάλαινες Σκωτία: 77 θηλαστικά ξεψύχησαν στην ακτή

Ένα κοπάδι 77 φαλαινών «πιλότων» ξεβράστηκε στις ακτές του Όρκνεϊ της Σκωτίας, σηματοδοτώντας έναν από τους πιο μαζικούς θανάτους του είδους στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση «British Divers Marine Life Rescue» 12 από τα θηλαστικά ήταν ακόμα ζωντανά όταν βγήκαν από το νερό. Ωστόσο, πήραν την απόφαση για ευθανασία, καθώς οι διασώστες απέτυχαν να τα επαναφέρουν.

Οι ειδικοί λένε ότι είναι πολύ νωρίς για να μάθουμε τι οδήγησε τις φάλαινες στην ακτή, αλλά είναι πιθανό ένα από τα θηλαστικά να αντιμετώπισε πρόβλημα και το κοπάδι να έσπευσε στα ρηχά να το βοηθήσει, σύμφωνα με το BBC. Θεωρείται ότι είναι το μεγαλύτερο συμβάν που έχει σημειωθεί στη Σκωτία τουλάχιστον από το 1995, όταν ιδρύθηκε ο οργανισμός Scottish Marine Animal Stranding Scheme (SMASS).

Το 2023 ένα ολόκληρο κοπάδι 55 φαλαινών πιλότων πέθανε αφού ξεβράστηκε στην ακτή Lewis. Μόνο 15 από τις φάλαινες ήταν ζωντανές όταν ξεβράστηκαν στην ξηρά. Η μία κατάφερε να επιβιώσει. Σύμφωνα με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το πιο μαζικό περιστατικό θανάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο σημειώθηκε το 1927 όταν 126 από 130 φάλαινες δολοφόνους πέθαναν στα Highlands.

More than 50 whales died in Scotland after being stranded on a beach on the Isle of Lewis. It is the largest mass stranding in the country in decades https://t.co/y7Z6p3eoSd pic.twitter.com/G72NEqJxvU

— Reuters (@Reuters) July 18, 2023