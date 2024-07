Κατάρρευση κτιρίου Νιγηρία: Τουλάχιστον 16 νεκροί μαθητές, πολλοί εγκλωβισμένοι

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί ανασύρθηκαν σήμερα, Παρασκευή (12/7) μέσα από τα χαλάσματα μετά την κατάρρευση ενός σχολικού κτηρίου στην κεντρική πολιτεία της Νιγηρίας Πλατό. Πολλοί μαθητές σκοτώθηκαν και άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, (NEMA).

Το διώροφο κτήριο, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια σχολικών εξετάσεων γύρω στις 07:30, τοπική ώρα, προκαλώντας φόβους για δεκάδες θύματα. Μέχρι στιγμής, πέντε μαθητές έχουν διασωθεί. Οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με προσωπικό ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών και αστυνομίας στο σημείο.

Blood donors needed asap, if u can make it to either jankwano, plateau state hospital & ola hospital please go and donate blood, save a kid’s life today.. pic.twitter.com/tVWFzdzrFx

Saint Academy School building around Busa Buji area collapse on Children!!! Please we need Medics ASAP!!!!!!

Θύματα φώναζαν για βοήθεια κάτω από τα ερείπια του σχολείου Ιερά Ακαδημία στο Τζος, την πρωτεύουσα της πολιτείας, και γονείς αναζητούσαν απεγνωσμένα τα παιδιά τους, τόνισε ο δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο. «Ένα διώροφο κτίριο που στεγάζει την Ιερά Ακαδημία (…) στο Μπούσα Μπουζί (…) στην πολιτεία Πλατό κατέρρευσε σήμερα το πρωί, σκοτώνοντας πολλούς μαθητές», ανακοίνωσε η NEMA προσθέτοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι αρχές δεν έδωσαν απολογισμό θυμάτων, αλλά σύμφωνα με έναν κάτοικο, τον Τσίκα Ομπιόμπα, 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. «Όλοι προσπαθούν να βρουν τρόπους πώς να σώσουν περισσότερους ανθρώπους», είπε. Τα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη, αλλά σύμφωνα με τους κατοίκους η κατάρρευση συνέβη μετά από τρεις ημέρες έντονης βροχόπτωσης.

Many feared trapped as school building collapses in Plateau

A two-storey school building has collapsed around Zara road in Plateau state.

Eyewitnesses said some students and teachers are still trapped in the building.

The school, which is located in the Busa Buji community,… pic.twitter.com/1DiUNVWGyi

— GoldMyneTV (@GoldmyneTV) July 12, 2024