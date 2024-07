Επίθεση με μαχαίρι Βρετανία: Συνελήφθη ανήλικος

Επίθεση με μαχαίρι πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε χώρο λατρείας Σιχ στο Κεντ, στην ανατολική Βρετανία, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 17χρονου αγοριού. Σύμφωνα με την αστυνομία στη Βρετανία, «ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι φέρεται να εισήλθε στο Siri Guru Nanak Darbar Gurdwara στο Gravesend» το βράδυ της Πέμπτης και «προσπάθησε να επιτεθεί στους παρευρισκόμενους». «Ήταν ένα πολύ έντονο και επικίνδυνο περιστατικό» δήλωσε στο Sky News αυτόπτης μάρτυρας που ήταν μεταξύ των ατόμων, τα οποία κατάφεραν να αφοπλίσουν τον δράστη της επίθεσης.

«Στον χώρο λατρείας ήταν μέσα και παιδιά, πράγμα που θα μπορούσε να κάνει ακόμα χειρότερη την κατάσταση» συνέχισε ο αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας πώς κατάφεραν να του αφαιρέσουν το μαχαίρι. «Μια ομάδα από εμάς προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να περιορίσουμε την κατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερο για να μην προκληθεί ζημιά στο κοινό», με τις Αρχές να δίνουν την πρώτη εκτίμηση από την κατάσταση. Συγκεκριμένα, δύο γυναίκες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για κοψίματα και μώλωπες, ωστόσο καμία δεν τραυματίστηκε σοβαρά και δεν χρειάστηκε η νοσηλεία τους στο νοσοκομείο.

We condemn the #Hate #Attack on sangat at #Gurudwara Sri Guru Nanak Darbar Sahib in #Gravesend, #England in strongest words.

We urge PM @Keir_Starmer to ensure detailed investigation of this matter and punish the guilty. Such attacks in Gurdwara Sahibs are highly condemnable! pic.twitter.com/S15AiDOM8E

— Jagdip Singh Kahlon (@jagdipskahlon) July 12, 2024